Вице-губернатор Алтая рассказал, как без бронежилета ездил по ЛНР и «попил чайку с ребятами»

Вице-губернатор Алтайского края Денис Губин рассказал «КП-Барнаул», как накануне съездил в Славяносербский район ЛНР.

Напомним, Алтайский край поможет восстановить разрушенное жильё и важные социальные объекты в Славяносербском районе. Соглашение о сотрудничестве подписали 22 июня 2022 года губернатор края Виктор Томенко и глава райадминистрации Сергей Крамаренко.

Губин отметил, что чем дальше делегация отъезжала от Луганска, тем больше видела разрушений — побитые дома, школы, детсады, земля патронами усыпана, предупреждающие о минах знаки. При этом сам он путешествовал без бронежилета.

«Когда видишь спокойствие женщин, то как бояться мужчине. Там была рабочая обстановка, не было состояния опасности неминуемой. Когда шло совещание в администрации, где-то вдали слышалась канонада, но никто из присутствующих — ни мужчины, ни женщины — на неё не реагировали», — пояснил вице-губернатор.

По его словам, искреннее и неподдельное уважение к России делегация ощущала везде. Отметил Губин и скромность местных жителей.

«Они не кивают, идите, мол, решайте наши проблемы, а говорят: „Вы приехали помогать, мы благодарны, спасибо огромное“. Помогать, по его словам, край будет по многим направлениям, в том числе и наиболее востребованными сейчас стройматериалами», — подчеркнул политик.

Также делегация встретилась с военнослужащими из Алтайского края.

«Попили чайку с ребятами, поговорили по душам, им как раз накануне посылка с Алтая пришла, в которой были детские письма. Рассказали, что даже прослезились, читая эти открытки», — отметил Губин.