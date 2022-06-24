Успеть до холодов. Как Алтайский край будет помогать Славяносербскому району ЛНР

Фото: пресс-центр правительства Луганской Народной Республики

Алтайский край будет помогать восстанавливать Славяносербский район Луганской Народной Республики. Соглашение о сотрудничестве подписали 22 июня 2022 года губернатор края Виктор Томенко и глава районной администрации Сергей Крамаренко во время визита делегации Алтая в ЛНР. Рассказываем, какую именно помощь окажет наш регион Славяносербскому району и как уже начали сотрудничать территории.

Как Алтайский край намерен помогать Славяносербскому району?

Алтайский край будет оказывать сотрудничество в восстановлении и развитии коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства российского региона.

Подписывая соглашение, Виктор Томенко подчеркнул, что Алтайский край включился в работу по восстановлению инфраструктуры Славяносербского района для того, «чтобы нормальная, мирная, созидательная жизнь на территории Донбасса восстанавливалась, возвращалась и была бы обеспечена нормальными условиями».

Он сообщил, что специалисты Алтайского края приступят к работе в районе как можно скорее, так как работы много, а регион нужно подготовить к холодам.

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Губернатор напомнил, что полмесяца назад делегация Алтайского края уже побывала в разных населённых пунктах района и определила объекты, которые требуют немедленной работы.

«Посмотрели отдельные объекты, как жилого фонда, так и транспортной инфраструктуры, социальные объекты, которые, на наш общий взгляд, сегодня требуют приложения усилий: подремонтировать, привести в работу. Таким образом, серьёзные шаги для восстановления нормальной жизни будут сделаны», — пообещал Томенко.

Привет родным

Во время рабочей поездки по Луганской Народной Республике Виктор Томенко встретился с военнослужащими из Алтайского края, которые участвуют в специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства.

Губернатор пожелал солдатам успехов в службе и скорейшего возвращения на родину.

Военнослужащие попросили главу региона передать привет домой, на Алтай.

Фото: пресс-центр правительства Луганской Народной Республики

Где ещё побывал Виктор Томенко в ЛНР?

Во время рабочей поездки в Луганскую Народную республику делегация Алтайского края посетила несколько мемориальных комплексов. 22 июня члены делегации возложили цветы к памятнику погибшим мирным жителям и защитникам республики. Мемориал установлен на трассе Луганск — Лисичанск в августе 2017 года в память о подвиге ополченцев, которые в 2014 году ценой собственной жизни остановили колонну прорвавшихся танков с Украины. А в сентябре 2019 года здесь же был открыт памятный знак погибшим мирным жителям в результате киевской агрессии «Живём и помним вопреки...».

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На плитах мемориального комплекса высечены 99 имён защитников республики, погибших в Славяносербском районе, и 46 имён мирных жителей.

Кроме того, во время визита в ЛНР Виктор Томенко встретился с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, отмечает пресс-служба правительства. Также во встрече участвовали заместители председателя правительства Алтайского края Денис Губин и Александр Климин.

Когда Алтайский край решил сотрудничать с ЛНР?

После того как президент России Владимир Путин поручил российским регионам взять шефство над районами Донецкой и Луганской народных республик и помочь им восстановить инфраструктуру. В начале июня рабочая группа из Алтайского края побывала в Славяносербском районе. И тогда же были определены планы по сотрудничеству. В первую очередь речь шла о помощи в восстановлении жилья, социальных объектов и дорог.

Глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко отметил, что за восемь лет военных действий в регионе было многое разрушено. Но теперь есть надежда, что всё можно восстановить в короткие сроки: «Благодаря поддержке Российской Федерации, договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой теперь у нас будет возможность восстановить разрушенное», — сказал Крамаренко.

Заместитель губернатора края по внутренней политике Денис Губин отмечал, что эти вопросы были проработаны совместно и стороны даже обсудили планы по восстановлению пострадавших территорий.

Что уже сделано в рамках сотрудничества?

Жители Алтайского края регулярно собирают и отправляют в ЛНР и ДНР гуманитарную помощь для жителей. Так, 19 июня в Славяносербский район пришёл очередной такой груз общей массой более 20 тонн. Руководитель администрации района Крамаренко поблагодарил жителей края за поддержку.

«Полученные продукты питания, а также средства личной гигиены будут распределены между жителями Славяносербского района и людьми, которые покинули свои дома и временно переехали на территорию Славяносербского района», — сказал он.

Фото: altairegion22.ru

А в День России, 12 июня, Сергей Крамаренко поздравил с праздником жителей Алтайского края и отметил, что Луганская Народная Республика в этом году впервые его отмечает в статусе признанного государства.

«21 февраля президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о признании народных республик Донбасса. Славяносербский район воссоединился со своими историческими территориями. Мы стали единым целым, чего ждали долгих восемь лет», — говорится в тексте поздравления.

Также Крамаренко отметил, что Россия «в очередной раз протягивает руку помощи».

«Надеемся, что совместно с вами мы восстановим разрушенное, сделаем нашу землю ещё лучше. И мы искренне благодарны вам и всей Российской Федерации за помощь, сотрудничество, расширяющиеся интеграционные процессы», — сказал он.

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Что известно о Славяносербском районе?

Как и Алтайский край, Славяносербский район — это, в первую очередь, аграрный регион. «Агропромышленный комплекс ориентирован на растениеводство, животноводство, овощеводство и садоводство», — поясняется на официальном сайте правительства края. Но в то же время на территории района имеются залежи полезных ископаемых.

А с Донецкой Народной Республикой Алтай поддерживает отношения?

Конечно. В июне в Барнаул приезжали юные хоккеисты из Донецкой Народной Республики и провели товарищеский матч с алтайскими спортсменами. Соревнования прошли 12 июня, в День России, в спортивном комплексе «Титов-Арена».

Для ребят из Донецка также организовали прогулки и экскурсии по Барнаулу. Дети побывали в музеях и городском зоопарке.