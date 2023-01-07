Виктор Томенко поговорил с митрополитом на духовные темы и выложил фото с богослужения

Глава региона поделился в соцсетях фоточками из храма

07 января 2023, 15:25, ИА Амител



















Губернатор Виктор Томенко поздравил верующих с Рождеством и написал об этом пост в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Глава региона встретился с митрополитом Барнаульским и Алтайским Сергием. Виктор Томенко поприсутствовал на праздничном богослужении, провёл разговор с митрополитом на духовные темы.

«Для большинства из нас празднование Рождества Христова — это дань многовековым традициям. В этот день в кругу семьи мы благодарим друг друга за терпение и поддержку, сердечно желаем родным и близким здоровья и благополучия, а своей Родине — сил и процветания! Дорогие друзья! Пусть Рождество укрепит вашу веру в лучшее, сделает каждого добрее, чище и счастливее!» — обратился к жителям региона Виктор Томенко в соцсетях.

Кстати, наш фотокорреспондент Екатерина Смолихина в ночь на 7 января заглянула в Александро-Невский собор — самый большой и «молодой» храм столицы края. Вот наш фоторепортаж оттуда.