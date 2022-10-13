Виктор Томенко встретился с алтайскими военными в реабилитационном центре

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с военнослужащими Алтайского края, которые проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского Минобороны России. Об этом глава региона рассказал на своей странице в «Одноклассниках».

«Пообщались, вместе с начальником филиала № 2 военного госпиталя Владимиром Егоровичем Юдиным ответили на вопросы. Наши бойцы, получившие инвалидность, интересуются мерами социальной поддержки и возможностью трудоустройства после завершения медицинской реабилитации. Руководство госпиталя уже помогло нескольким военнослужащим найти работу, в частности, их примут в военных комиссариатах Алтайского края», — написал глава региона.

Он добавил, что краевое правительство также будет содействовать в вопросах трудоустройства бывших военнослужащих.

Глава региона отметил, что многие раненые солдаты хотят как можно скорее вернуться в строй.

Ранее сообщалось, что мобилизованные из Алтайского края уже начали получать выплаты по 100 тысяч рублей от региональных властей.