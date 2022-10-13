Виктор Томенко встретился с алтайскими военными в реабилитационном центре

Глава региона отметил, что правительство будет активно содействовать трудоустройству бывших военнослужащих

13 октября 2022, 20:27, Илья Звягинцев

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с военнослужащими Алтайского края, которые проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского Минобороны России. Об этом глава региона рассказал на своей странице в «Одноклассниках».

«Пообщались, вместе с начальником филиала № 2 военного госпиталя Владимиром Егоровичем Юдиным ответили на вопросы. Наши бойцы, получившие инвалидность, интересуются мерами социальной поддержки и возможностью трудоустройства после завершения медицинской реабилитации. Руководство госпиталя уже помогло нескольким военнослужащим найти работу, в частности, их примут в военных комиссариатах Алтайского края», — написал глава региона.

Он добавил, что краевое правительство также будет содействовать в вопросах трудоустройства бывших военнослужащих.

Глава региона отметил, что многие раненые солдаты хотят как можно скорее вернуться в строй.

Ранее сообщалось, что мобилизованные из Алтайского края уже начали получать выплаты по 100 тысяч рублей от региональных властей.

Мобилизованные из Алтайского края начали получать выплаты по 100 тысяч рублей

Мобилизованные из Алтайского края начали получать выплаты по 100 тысяч рублей

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