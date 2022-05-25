Власти Алтайского края пока не планируют вводить «ковидную амнистию»

Вопрос «ковидной амнистии» в Алтайском крае пока не обсуждается. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на источники.

В пресс-службе регионального правительства журналистам сказали, что эта тема пока не поднимается. Ещё неизвестно, пойдут ли другие российские регионы по тому пути, который проложили власти Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале «ковидной амнистии». Органы больше не будут взыскивать штрафы, которые наложили за нарушения ковидных ограничений.

Всего взыскания прекратят на сумму 13,6 млрд рублей.