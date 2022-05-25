Власти Москвы объявили о ковидной амнистии. Они больше не будут взыскивать штрафы

Власти Москвы объявили о начале ковидной амнистии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на мэра Сергея Собянина.

В своём заявлении Собянин отметил, что коронавирусные ограничения уже перестали действовать на территории города, но власти продолжают взимать штрафы. Мэр добавил, что взыскания нужно остановить.

Органы больше не будут взыскивать назначенные, но ещё не оплаченные штрафы, а бизнесу и гражданам выплатят компенсации.

«Амнистия вступает в силу с 1 июня 2022 года. В общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 млрд рублей», — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в мире продолжает расти вторую неделю подряд.