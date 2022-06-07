Власти Барнаула пошли навстречу кофейне в центре города и пустили некоторых гостей на парковку

Горожане не могли подъехать к заведению, из-за того что путь им преграждала выделенная полоса, но теперь разметку изменили

7 июня 2022, 13:12, Илья Звягинцев

Городские власти пошли навстречу барнаульской кофейне «Йель» и открыли некоторым гостям заведения путь на парковку через выделенную полосу. Об этом сообщает «Толк».

В ГИБДД бизнесменам напомнили, что грузовой транспорт мог проезжать через выделенную полосу для разгрузки, но только при наличии определённых документов.

Теперь через «выделенку» имеют право проезжать и гости заведения, но только те, у кого на автомобиле размещена наклейка «Инвалид». Для них открыта возможность использовать параллельную парковку, о чём напоминает дорожный знак. Остальным водителям парковаться у кофейни всё ещё запрещено.

Разметку на этом участке дороги изменили.

Напомним, что ранее владельцы кофейни создали петицию, в которой они просили открыть парковку для посетителей.

Администрация заведения отмечала, что из-за отсутствия парковки у них снизился поток клиентов.

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