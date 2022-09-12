Власти Барнаула прокомментировали кражу с обрезкой коммуникаций в аварийной квартире пенсионерки

Комитет по ЖКХ Барнаула не ограничивал подачу коммунальных услуг в квартиру № 4 на ул. Эмилии Алексеевой, 11, из которой неизвестные вынесли все вещи и где без ведома жильца «обрезали» все коммуникации. Об этом amic.ru сообщили в мэрии Барнаула.

Что говорят власти?

«Комитетом в адрес ресурсоснабжающих организаций заявки на ограничение подачи коммунальных услуг по вышеуказанному адресу не подавались. По факту вскрытия квартиры и хищения имущества заявителю необходимо обращаться в правоохранительные органы, комитет по данному вопросу информацией не располагает», — отметили в комитете по ЖКХ.

Чиновники говорят, что следить за домом должны несколько структур. Во-первых, администрации районов Барнаула заключили муниципальные контракты со специализированными организациями на проведение мониторинга технического состояния домов, признанных аварийными и подлежащих сносу. В этот перечень входит и дом на ул. Эмилии Алексеевой, 11.

Во-вторых, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Барнаула также заключил договор с частным охранным предприятием на охрану пустующих домов. Сотрудник компании должны патрулировать их каждые четыре часа.

«Комитетом в адрес руководителя частного охранного предприятия направлена претензия с целью усиления охраны данного дома», — сообщили в комитете.

Что касается отключения жительницы дома Татьяны Ждановой от газоснабжения, то информации о расторжении договора с ней у комитета по ЖКХ не оказалось. Там рассказали, что договоры заключаются между собственником помещения и ресурсоснабжающей организацией, а потому чиновники тут ни при чём.

Выломанный замок в квартире / Фото: Екатерина Смолихина

Пенсионерке дают новое жильё?

Кроме того, в администрации Барнаула прояснили ситуацию с предоставлением жительнице дома Татьяне Ждановой нового жилья. Там отметили, что приобрели и предложили пенсионерке два жилых помещения, которые соответствуют всем требованиям. Однако от заселения туда Жданова отказалась.

Ранее женщина объясняла amic.ru, что оба помещения находятся на пятом этаже, но подниматься она туда не может из-за проблем со здоровьем.

Кроме того, в комитете по ЖКХ отмечают, что с ноября 2017 года Татьяна Жданова получает ежемесячную денежную выплату за аренду квартиры в маневренном фонде (в арендованной квартире она живёт уже пять лет).

Сейчас же Татьяна Жданова намерена добиваться того, чтобы ей дали другую квартиру.

Кого винит пенсионерка?

Напомним, 31 августа Татьяна Жданова узнала, что кто-то вынес вещи, которые она хранила в квартире № 4 аварийного дома на улице Эмилии Алексеевой, 11. Женщина проживает в маневренном фонде, а потому ей было некуда вывозить своё имущество.

Между тем в период с 17 июля по 31 августа кто-то взломал замки в её квартире, вынес вещи, мебель и бытовую технику и обрезал газовые и водопроводные трубы, а также электропроводку. При этом сама женщина отмечает, что платит за коммунальные услуги и не отказывалась от них.

Обрезанные коммуникации / Фото: amic.ru

Пенсионерка винит в случившемся власти, потому что обычные воры, по её мнению, обрезать коммуникации бы не смогли. Женщина считает, что так её пытаются «выдавить» из дома и заставить переехать в то жильё, которое ей предлагают.

После того как замок в квартире выломали, туда каждый день «заглядывают» воры, отмечает она. Они ломают последнее оставшееся имущество и уносят вещи.

В ЖЭУ № 6 также уверяют, что не имеют к произошедшему никакого отношения. От администрации никаких уведомлений, касающихся обрезки коммуникаций, там не получали.

Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.

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