Власти Барнаула разработали план, как улучшить общественный транспорт. Что планируют сделать?

Городские власти придумали, по их мнению, эффективную дорожную карту на ближайшие годы

13 января 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: сообщество Барнаула

Мэрия Барнаула разработала специальную дорожную карту по улучшению ситуации с транспортом в городе. Об этом сообщил глава краевой столицы Вячеслав Франк во время специального совещания с членами администрации города. Рассказываем о том, какие меры поддержки транспортной отрасли города планируется реализовать в текущем году.

Что сделают городские власти?

В этом году уже принят ряд шагов. В частности, предоставлен льготный проезд для школьников и студентов на автобусных маршрутах, а не только в электротранспорте, упразднены тарифные зоны для пригородных маршрутов, и с начала 2023 года стоимость проезда из отдалённых населённых пунктов города стала значительно дешевле. Кроме того, возобновлена работа трёх маршрутов, которые являются регулируемыми: в них предоставляется льготный проезд для отдельных категорий граждан, действуют транспортные карты. На все эти мероприятия из городского бюджета были выделены дополнительные средства.

Также в 2023 году планируется построить 3,5 километра троллейбусной контактной сети по улице Взлётной для продления троллейбусного маршрута № 7. В первом квартале будет разработана проектная документация на продление контактной сети троллейбусной линии по улице Взлётной, а именно на участке от улицы Попова до проезда Северного Власихинского, далее планируется объявить конкурс на выполнение строительно-монтажных работ.

Кроме того, дорожной картой предусмотрено внедрение контрактов с пассажироперевозящими предприятиями на срок более трёх лет. Ранее с таким предложением к главе города обратились перевозчики. По их мнению, данная мера позволит пассажироперевозчикам привлечь дополнительные заёмные средства, в том числе на обновление подвижного состава.

"Соответствующее решение было поддержано участниками встречи. Вячеслав Франк поставил задачу профильным комитетам обеспечить разработку необходимого правового акта. Документ планируется принять весной, а конкурсные процедуры по заключению долгосрочных контрактов по маршрутам регулярных перевозок будут проведены осенью", — говорится в сообщении на сайте мэрии.

А новые автобусы купят?

Мэрия планирует создать на базе МУП "Горэлектротранс" Барнаула собственное предприятие и уже в этом году закупит 18 автобусов большой вместимости для обслуживания муниципального маршрута регулярных перевозок.

Вячеслав Франк отметил, что представленные меры являются достаточно капиталоёмкими, но целесообразными и важными для улучшения ситуации в транспортной отрасли города. По его поручению каждый пункт дорожной карты будет проработан, в том числе с точки зрения определения источников финансирования.