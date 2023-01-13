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Власти Барнаула разработали план, как улучшить общественный транспорт. Что планируют сделать?

Городские власти придумали, по их мнению, эффективную дорожную карту на ближайшие годы

13 января 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: сообщество Барнаула
Фото: сообщество Барнаула

Мэрия Барнаула разработала специальную дорожную карту по улучшению ситуации с транспортом в городе. Об этом сообщил глава краевой столицы Вячеслав Франк во время специального совещания с членами администрации города. Рассказываем о том, какие меры поддержки транспортной отрасли города планируется реализовать в текущем году.

Что сделают городские власти?

В этом году уже принят ряд шагов. В частности, предоставлен льготный проезд для школьников и студентов на автобусных маршрутах, а не только в электротранспорте, упразднены тарифные зоны для пригородных маршрутов, и с начала 2023 года стоимость проезда из отдалённых населённых пунктов города стала значительно дешевле. Кроме того, возобновлена работа трёх маршрутов, которые являются регулируемыми: в них предоставляется льготный проезд для отдельных категорий граждан, действуют транспортные карты. На все эти мероприятия из городского бюджета были выделены дополнительные средства.

Также в 2023 году планируется построить 3,5 километра троллейбусной контактной сети по улице Взлётной для продления троллейбусного маршрута № 7. В первом квартале будет разработана проектная документация на продление контактной сети троллейбусной линии по улице Взлётной, а именно на участке от улицы Попова до проезда Северного Власихинского, далее планируется объявить конкурс на выполнение строительно-монтажных работ.

Кроме того, дорожной картой предусмотрено внедрение контрактов с пассажироперевозящими предприятиями на срок более трёх лет. Ранее с таким предложением к главе города обратились перевозчики. По их мнению, данная мера позволит пассажироперевозчикам привлечь дополнительные заёмные средства, в том числе на обновление подвижного состава.

"Соответствующее решение было поддержано участниками встречи. Вячеслав Франк поставил задачу профильным комитетам обеспечить разработку необходимого правового акта. Документ планируется принять весной, а конкурсные процедуры по заключению долгосрочных контрактов по маршрутам регулярных перевозок будут проведены осенью", — говорится в сообщении на сайте мэрии.

А новые автобусы купят?

Мэрия планирует создать на базе МУП "Горэлектротранс" Барнаула собственное предприятие и уже в этом году закупит 18 автобусов большой вместимости для обслуживания муниципального маршрута регулярных перевозок.

Вячеслав Франк отметил, что представленные меры являются достаточно капиталоёмкими, но целесообразными и важными для улучшения ситуации в транспортной отрасли города. По его поручению каждый пункт дорожной карты будет проработан, в том числе с точки зрения определения источников финансирования.

Комментарии 19

  • А до Новоалтайска уже ходят троллейбусы в курсе кто нибудь?
    13 января, Гость   Ответить
  • 18 автобусов ....и наверное вместимость 10 чел , придумали ....((
    13 января, Гость   Ответить
  • внедрение контрактов с пассажироперевозящими предприятиями на срок более трёх лет. Ранее с таким предложением к главе города обратились перевозчики. По их мнению, данная мера позволит пассажироперевозчикам привлечь дополнительные заёмные средства, в том числе на обновление подвижного состава.------- простите, но БГГГГГ
    13 января, Гость   Ответить
  • т.е. электро-лохмотья, так и останутся скотовозками?
    13 января, Гость   Ответить
  • что толку от этой дорожной карты, если существующие дороги уже давно не справляются с нагрузкой? надо делать новые транспортные артерии из центра в спальные районы. льготными проездными билетами такую проблему не решишь.
    13 января, Гость   Ответить
  • Решите вопрос с курящими водителями и до ужаса грязными автобусами (особенно малой вместимости)
    13 января, Гость   Ответить
  • Ни чего хорошего с названием муниципальный, быть не может в принципе. Такие уж там управленцы. Муниципальные аптеки - убыточны их продают , бизнес за свой счёт покупает ещё вкладывает и зарабатывает. Муниципальный транспорт - сверхубыточный, нужно очень много бюджетных средств . Бизнес сам покупает транспорт и зарабатывает. Даже частным поликлиникам выгодно принимать по ОМС , а государственным не выгодно
    13 января, Гость   Ответить
  • Бизнес сам покупает транспорт и зарабатывает. --------- а кто орет что у них сплошные убытки?
    13 января, Гость   Ответить
  • Почему не снизили стоимость проезда до Новоалтайска, так как в пригородных снищили?
    13 января, Гость   Ответить
  • И всё?! И это улучшит? Правда? Надо же... Оказывается, всё так просто решается... Я недавно 40 минут ждал 29-й... Наверное, теперь он будет каждые пять минут подходить к остановке. ,
    13 января, Гость   Ответить
  • С такими гениальными по своей эффективности мерами, можно даже мост не достраивать.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, Почему не снизили стоимость проезда до Новоалтайска, так как в пригородных снищили? === Так потому, что это не пригород, а межгород.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, Вообще-то Новоалтайск это город (другой) и автобусы которые ездят это межгород. Вы и так заполонили Барнаул, сидите в своей алтайке
    13 января, Гость   Ответить
  • Устанавливаем себе на смартфон программу bustime и видим, что в утренний час пик на линии всего 3 (!!!!) трамвая маршрута №2... При Сталине всё руководство горэлектротранса уже валило бы ёлки в соседнем регионе, а трамваев на линии было бы не 3, а 23. По-моему, хороший пример служения обществу, а не своему бездонному карману...
    13 января, Гость   Ответить
  • Сомневаюсь, что у людей путающих дорожную карту (листок со схемой проезда) и план развития транспорта может получиться что-то путное...
    13 января, Гость   Ответить
  • Троллейбус №6 продлили бы по Павлика.
    13 января, Гость   Ответить
  • Сегодня с утра автобус маршрута 57 не доехал до остановки юность 30 метров, высадил пассажиров, забрал тех, кто успел добежать с остановки (а многие не успели) и уехал. Внимание вопрос. Разве может помочь что-то новое, если мэрия не может заставить перевозчиков соблюдать правила перевозки пассажиров?
    13 января, Гость   Ответить
  • А во Владивостоке все рельсы закатали в асфальт и трамваев там больше нет. Живут ведь как-то.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, не могли во Владивостоке все рельсы закатать в асфальт- их 100% продали японцам или китайцам... сталь Гадфильда- штука дорогая и очень хороша для танковых траков ;)
    13 января, Гость   Ответить
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