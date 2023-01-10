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Власти Барнаула запланировали ремонт троллейбусной сети в городе

На создание проектно-сметной документации потратят около 4,5 миллиона рублей

10 января 2023, 08:16, ИА Амител

Фото: сообщество Барнаула
Фото: сообщество Барнаула

Администрация Барнаула намерена заказать проектно-сметную документацию на ремонт контактной сети троллейбусной линии по ул. Взлётной, от ул. Попова до Северного Власихинского проезда. На эти цели городские власти готовы потратить около 4,5 миллиона рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

За разработку документации мэрия планирует заплатить из средств бюджета города на 2023 год в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы Барнаула на 2015-2025 годы». В документах также сообщается, что протяжённость всех участков сети составляет несколько километров. Подрядчика выберут 16 января 2023 года.

Власти Барнаула уже несколько лет обсуждают возможность полного обновления трамвайных и троллейбусных сетей. В частности, в МУП «Горэлектротранс» предлагают ввести новую линию от проспекта Строителей до автовокзала, а также запустить троллейбус из центра города до аэропорта. Для этого также необходимы серьёзные инвестиции. Так, например, один километр трамвайных путей стоит около 100 миллионов рублей.

Кроме того, Министерство транспорта Алтайского края намерено соединить город Барнаул и посёлок Южный трамвайной линией. Правда, произойдёт это только после строительства многоуровневой транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов за 3,9 миллиарда рублей — в 2024 году. Городские власти уже не раз заявляли о планах продлить трамвайную линию до Южного. Однако всё упиралось в отсутствие финансирования. Согласно проекту 2020 года, на строительство трамвайной линии было необходимо около 1,3 миллиарда рублей.

Комментарии 8

  • Новые районы хорошо бы транспортом большой вместимости обеспечить и связать с центром, а то маршрутки не справляются.
    10 января, Гость   Ответить
  • Нужно пустить по Павловскому тракту трамвай, место есть. Сделайте нормальную ленту комментариев, чтобы новые внизу были, а старые вверху. Неудобно же читать.
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, Сделайте нормальную ленту комментариев, чтобы новые внизу были, а старые вверху. Неудобно же читать. ------ ================
    10 января, Гость   Ответить
  • Нужно пустить по Павловскому тракту трамвай, место есть. **** Да ты смелее размахивайся, давай метро в Барнео зафигачим, а ещё лучше воздушные автобусы, в небе пробок точно нет) вот вы такие откуда берётесь? Вы хоть понимаете, что молотите? А че ты не предложил всем зарплату по лому и отпуск в полгода?
    10 января, Гость   Ответить
  • Неудобно же читать - тренируйтесь
    10 января, Гость   Ответить
  • \тренируйтесь\ ----------- а смысл?
    10 января, Гость   Ответить
  • Ремонт - это здорово. Но целый год еще нового моста не будет. Может, решить уже что-нибудь с движением транспорта от Речного вокзала до Нового рынка, людей после работы с Ленинского собираются вывозить с переполненных остановок? Троллейбусы негде хранить и ремонтировать с этой стороны разобранного моста, говорят, из-за этого организовать их движение от реки до Нового рынка невозможно. Временное мини-депо на 4-5 троллейбусов не стоит сотен замерзающих и уже заболевших горожан в ожидании отсутствующего пассажирского транспорта? Восстановите хотя бы часть почти заброшенных маршрутов самых нужных городских автобусов: 1, 10, 24 - сейчас только 10 единиц на них. На всех трех.
    10 января, Гость   Ответить
  • > Администрация Барнаула намерена заказать проектно-сметную документацию на ремонт контактной сети троллейбусной линии по ул. Взлётной, от ул. Попова до Северного Власихинского проезда. Когда это у нас тралики по Взлётной ходили? А Попова и Северный Власихинский вообще перпендикулярны.
    10 января, Гость   Ответить
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