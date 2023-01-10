Власти Барнаула запланировали ремонт троллейбусной сети в городе

На создание проектно-сметной документации потратят около 4,5 миллиона рублей

10 января 2023, 08:16, ИА Амител

Фото: сообщество Барнаула

Администрация Барнаула намерена заказать проектно-сметную документацию на ремонт контактной сети троллейбусной линии по ул. Взлётной, от ул. Попова до Северного Власихинского проезда. На эти цели городские власти готовы потратить около 4,5 миллиона рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

За разработку документации мэрия планирует заплатить из средств бюджета города на 2023 год в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы Барнаула на 2015-2025 годы». В документах также сообщается, что протяжённость всех участков сети составляет несколько километров. Подрядчика выберут 16 января 2023 года.

Власти Барнаула уже несколько лет обсуждают возможность полного обновления трамвайных и троллейбусных сетей. В частности, в МУП «Горэлектротранс» предлагают ввести новую линию от проспекта Строителей до автовокзала, а также запустить троллейбус из центра города до аэропорта. Для этого также необходимы серьёзные инвестиции. Так, например, один километр трамвайных путей стоит около 100 миллионов рублей.

Кроме того, Министерство транспорта Алтайского края намерено соединить город Барнаул и посёлок Южный трамвайной линией. Правда, произойдёт это только после строительства многоуровневой транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов за 3,9 миллиарда рублей — в 2024 году. Городские власти уже не раз заявляли о планах продлить трамвайную линию до Южного. Однако всё упиралось в отсутствие финансирования. Согласно проекту 2020 года, на строительство трамвайной линии было необходимо около 1,3 миллиарда рублей.