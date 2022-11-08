СМИ: власти не поддержали идею об увеличении срока службы в армии до двух лет

Законопроект о двухгодичной военной службе не станут вносить в парламент. Соответствующую инициативу российских сенаторов и депутатов не поддержали ни в Министерстве обороны, ни в Администрации президента, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным одного из них, власти решили сделать упор «не на количественной, а на качественной» подготовке военнослужащих, а увеличение срока службы этому способствовать не может.

Газета обратилась за комментариями к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в оборонное ведомство.

В начале ноября Песков сообщил, что Кремль не имеет никакой позиции по поводу увеличения срока службы в армии по призыву до двух лет, всё зависит от рекомендаций Минобороны.