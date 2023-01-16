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Во всех районах Барнаула нашли недочеты в очистке крыш и тротуаров от наледи

В городской комитет ЖКХ поступила информация о ненадлежащей очистке 59 домов

16 января 2023, 12:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В мэрии Барнаула обсудили очистку крыш и тротуаров от наледи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что во всех районах города выявлены недочёты в очистке крыш и тротуаров. Первый замглавы администрации города Анатолий Воронков поручил незамедлительно устранять выявленные нарушения.

"В городской комитет ЖКХ поступила информация о ненадлежащей очистке 59 домов. Информация по 22 из них направлена в Инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края", – сказано в сообщении.

В мэрии добавили, что после снегопадов в городе очищено 60,7% кровель, почти 70% дворовых территорий, в том числе 75% аварийных домов. 

 

 

Комментарии 11

  • Прокуратура выписывает предписания мэрии, за плохо очищенные дороги. Мэрия пишет про неочищенные крыши. Все вместе ждём весну
    16 января, Гость   Ответить
  • Галантные водители не имеют ни малейшего отношения к верх-галактическим снегопадам на дороги, где они уступают дорогу.
    16 января, Гость   Ответить
  • А Администрация молодец. Свалили весь снег на перекрестке Ленина-С.Западная и хорошо. На Павл.тракте до остановки Автоцентр ЗИЛ по нечетной вообще снег НИКОГДА не убирают.
    16 января, Гость   Ответить
  • Прокуратура выписывает предписания мэрии, за плохо очищенные дороги.------- сегодня въезд во двор и часть двора почистил город после предписания прокуратуры. оставшуюся часть тсж собирается не раньше выходных прибрать...
    16 января, Гость   Ответить
  • Как всегда все держится на законах которые не работают, только контроль и большие штрафы могут изменить ситуацию. В администрации отвечают, что позвонят в УК, да плевали они на эти звонки.
    16 января, Гость   Ответить
  • Ходьба по снегу и заносам, обледенелым тротуарам сжигает на 30% больше калорий, пользуйтесь бесплатным фитнесом.
    16 января, Гость   Ответить
  • С какой стати администрация должна разбираться с УК, мы с вами не можем(не хотим) спросить с УК за что мы деньги платим? А администрация спросит? Оно ей надо? Во дворах не убирается снег, не убирается наледь на тротуарах около дома, даже песком не посыпается. Почему жители не спросят с УК? Пусть кто то, но не я. Ждите кого то. Начнешь задавать вопросы УК, сами жители тебя в персоны нонград запишут.
    16 января, Гость   Ответить
  • Почему жители не спросят с УК? Пусть кто то, но не я. Ждите кого то. Начнешь задавать вопросы УК, сами жители тебя в персоны нонград запишут. --- Вы явно не когда не спрашивали с УК, если думаете что кто-то их может боятся))), администрация это следующая инстанция, если вы не в теме, просто промолчите.
    16 января, Гость   Ответить
  • Кто-нибудь вообще будет нормально очищать и засыпать песком наледь на тротуарах на улицах 80-й Гвардейской дивизии (от ГорноАлтайской до Северо-западной), Смирнова 46, Северо-Западная 62, Северо-Западная 37 школа 110?
    16 января, Гость   Ответить
  • Когда нибудь снег расстает. Скорее бы, особенно в Центральном районе
    17 января, Гость   Ответить
  • Когда прокуратурах проверит как убирают тротуар по улице Матросова от Меланжевой до Гущина. Пройдитесь, убедитесь сами.
    17 января, Гость   Ответить
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