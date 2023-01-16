Во всех районах Барнаула нашли недочеты в очистке крыш и тротуаров от наледи

В городской комитет ЖКХ поступила информация о ненадлежащей очистке 59 домов

16 января 2023, 12:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В мэрии Барнаула обсудили очистку крыш и тротуаров от наледи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что во всех районах города выявлены недочёты в очистке крыш и тротуаров. Первый замглавы администрации города Анатолий Воронков поручил незамедлительно устранять выявленные нарушения.

"В городской комитет ЖКХ поступила информация о ненадлежащей очистке 59 домов. Информация по 22 из них направлена в Инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края", – сказано в сообщении.

В мэрии добавили, что после снегопадов в городе очищено 60,7% кровель, почти 70% дворовых территорий, в том числе 75% аварийных домов.