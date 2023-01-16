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Снежная лавина сошла с крыши многоэтажки в центре Барнаула

Чудом во время схода снега рядом с домом не оказалось людей

16 января 2023, 09:39, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В Барнауле водитель случайно снял на видеорегистратор снежную лавину. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

Огромная куча снега обвалилась с крыши пятиэтажного дома на проспекте Ленина. На месте обрушения расположены магазины, но в момент схода лавины рядом с ними не было людей.

В социальных сетях комментаторы предположили, что подобный сход снега может нанести пешеходам серьёзные травмы.

Ранее сообщалось, что житель Барнаула вышел к дорожникам, которые начали убирать гору снега, сыграл для них на барабане и поклонился. 

Всё произошедшее попало на видео. 

 

Комментарии 18

  • Ну уж если в центре над магазинами такое твориться, то что можно хотеть на окраинах.У нас тоже сошла лавина льда, до сих пор лежит во дворе, к подъезду не подойти не подъехать, скоро будем замурованы в своих квартирах, звонки в УК "Старый Барнаул"не дают эффекта, я написала в администрацию, сейчас буду туда ещё звонить. Реформа УК в действии.
    16 января, Гость   Ответить
  • всегда умиляла эта дележка Центр-не центр, элита и холопы, пусть везде сходят лавины
    16 января, Гость   Ответить
  • всегда умиляла эта дележка Центр-не центр, элита и холопы, **** Ну так в реальности есть Цент и есть выселки. Не все живущие в Центре элита, но ни одного элитария на выселках нет. Выселки - суть нищебродство.
    16 января, Гость   Ответить
  • Не думаю что в этих домах которым более 60 лет живёт сегодняшняя элита, скорее сегодня она в элитных коттеджных поселках с шлагбаумом на въезде. Если бы элита жила на том же Ленинском, внимания к чистке крыш было бы намного больше.
    16 января, Гость   Ответить
  • Бгг-ы ну вот чувствуете в воздухе присутствие " поцелованных в попу" с самого центру.
    16 января, Гость   Ответить
  • Выселки - суть нищебродство- Когда вы поймете что это не так вот будите удивляться.
    16 января, Гость   Ответить
  • В УК вообще работников нет - управляющий, бухгалтер....всё! Так нам сказали, лезть на крыши некому, пол в подъездах мыть некому, двор подметать тоже некому. Зарплата уборщицы 5тыс., мыть 10 подъездов. Так же и с др. работниками
    16 января, Гость   Ответить
  • А кто будет работать за копейки, УК проще штраф заплатить, откуда деньги на сброс снега с крыши? На этом доме какой тариф за содержание жилья по первой строчке? 10-15 ре за м2 ?
    16 января, Гость   Ответить
  • В тех халупах что сейчас в центре остались только нищеброды и живут. Полуразвалившиеся руины. Элита там точно не живет, как правильно выше сказали - она живет в элитных коттеджных поселках. В многоэтажных человейниках элита не живет никогда.
    16 января, Гость   Ответить
  • на фото вроде 4 этажа
    16 января, Гость   Ответить
  • Очень интересная дискуссия на тему где живёт элита, вы нереальные гении, можно продолжение.
    16 января, Гость   Ответить
  • Гость, очень актуально по теме схода снега... Согласна с Вами.
    16 января, Гость   Ответить
  • Не знаю, кто такая элита, и где она живет. Но факт есть факт. Центр (а это - администрации, вузы, театры, офисы) стараются вылизывать гораздо больше, чем окраины. Утром вся пробка в центр, вечером - из центра, спать на выселках.
    16 января, Гость   Ответить
  • Гость, =на фото вроде 4 этажа= ------------ 5этажей (Читай-город там), это в следующем доме 4.
    16 января, Гость   Ответить
  • А Сулима это центр или выселки?)))Элита или нищеброды здесь живут?))) Тут всё вычищено до асфальта, трактора каждую ночь чистят. Снег с крыш нигде не валится)
    16 января, Гость   Ответить
  • Живу на Сулиме. средний класс. а вычещено от близости администрации и УК нормальные у нас.
    16 января, Гость   Ответить
  • А Сулима это центр или выселки?)))Элита или нищеброды здесь живут?))) Тут всё вычищено до асфальта, ------ был вчера на сулиме. возле 32 дома по геогриева относительно чисто. хотя чему удивляться, там управление коммунальным хозяйством района находится. а насчет до асфальта везде, вы, мягко говоря свистите художественно
    16 января, Гость   Ответить
  • Тут всё вычищено до асфальта, трактора каждую ночь чистят. Снег с крыш нигде не валится) ---- У меня на А. Петрова тоже все вычищено, хорошая УК ДЕЗ - 2, дворники чистят, ещё и машина прошлась, с крыши все скидывают. Но у меня две квартиры во второй УК Старый Барнаул, дворников нет, с крыши снег не убирают, машиной тоже не чистят. Все зависит от УК.
    16 января, Гость   Ответить
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