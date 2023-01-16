Снежная лавина сошла с крыши многоэтажки в центре Барнаула
Чудом во время схода снега рядом с домом не оказалось людей
16 января 2023, 09:39, ИА Амител
Кадр из видео
В Барнауле водитель случайно снял на видеорегистратор снежную лавину. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".
Огромная куча снега обвалилась с крыши пятиэтажного дома на проспекте Ленина. На месте обрушения расположены магазины, но в момент схода лавины рядом с ними не было людей.
В социальных сетях комментаторы предположили, что подобный сход снега может нанести пешеходам серьёзные травмы.
Ранее сообщалось, что житель Барнаула вышел к дорожникам, которые начали убирать гору снега, сыграл для них на барабане и поклонился.
Всё произошедшее попало на видео.
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