Снежная лавина сошла с крыши многоэтажки в центре Барнаула

Чудом во время схода снега рядом с домом не оказалось людей

16 января 2023, 09:39, ИА Амител

Кадр из видео

В Барнауле водитель случайно снял на видеорегистратор снежную лавину. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

Огромная куча снега обвалилась с крыши пятиэтажного дома на проспекте Ленина. На месте обрушения расположены магазины, но в момент схода лавины рядом с ними не было людей.

В социальных сетях комментаторы предположили, что подобный сход снега может нанести пешеходам серьёзные травмы.

Ранее сообщалось, что житель Барнаула вышел к дорожникам, которые начали убирать гору снега, сыграл для них на барабане и поклонился.

Всё произошедшее попало на видео.