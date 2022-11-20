Водитель показал, что Чуйский тракт в Алтайском крае превратился в каток
Автомобилистам порекомендовали отказаться от поездок на дальние расстояния
20 ноября 2022, 13:19, Илья Звягинцев
Водитель показал, в каком состоянии сейчас находится Чуйский тракт в Алтайском крае. Пост на эту тему опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».
По словам автора сообщения, вся дорога покрыта коркой льда, а дорожная техника ему встречалась очень редко.
Автомобилист порекомендовал водителям отказаться от дальних поездок.
Ранее сообщалось, что в Барнауле ожидается сильное похолодание. 20 ноября в городе будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, возможна метель. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Ночные температуры составят -8...-10, днём будет -6...-8.
Комментарии
Новости партнеров