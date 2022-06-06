Водитель троллейбуса из Барнаула стал одним из лучших в России

Водитель троллейбуса из Барнаула Вячеслав Юшкевич занял третье место на всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса России». Об этом сообщили в мэрии.

Состязания прошли в Омске на Соборной площади. Всего в них участвовали 36 водителей из 29 городов.

Участники демонстрировали знания ПДД, культуры обслуживания пассажиров, устройства троллейбуса, правил технической эксплуатации, безопасности движения и охраны труда, а также показали мастерство в вождении электротранспорта.

«Для достижения результата на конкурсе я максимально прикладывал все свои знания и навыки, полученные в процессе работы на предприятии. Этапы состязаний показались мне непростыми, наверное, сказалось волнение, потому что выступал под первым номером. Я впервые принял участие в конкурсе профессионального мастерства, где болельщиками могли быть не только работники электротранспорта, но и обычные жители, пассажиры троллейбусов», — рассказал Вячеслав Юшкевич.

Второе место в состязании занял Сергей Василенко из Самары, а первое место досталось жительнице Омска Светлане Нечепоренко. Всем трём победителям вручили денежные призы.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае потратят более 1 млрд рублей на обновление электротранспорта.