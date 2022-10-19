Военное положение и выплаты мобилизованным. О чем рассказал Путин на заседании Совбеза

Президент России Владимир Путин 19 октября провел заседание Совета безопасности. На нем он объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также обратил внимание на справедливый размер выплат для мобилизованных. Подробнее о главных заявлениях президента — в материале amic.ru.

Военное положение в четырех регионах

Президент России ввел в четырех новых регионах РФ — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях режим военного положения. Глава государства напомнил, что еще до вступления этих территорий в состав России уже действовал такой режим. «Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации», — отметил Владимир Путин.

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Политика Режим военного положения ввели в четырех регионах России

Военное положение в Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областях начнет действовать с 00:00 20 октября. Подробнее о том, что означает военное положение, можно здесь.

Новые полномочия для губернаторов

Кроме того, Путин распорядился ввести на территории восьми приграничных регионов — Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — «средний уровень реагирования».

Также президент отметил, что главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности их субъектов:

«Действия глав регионов должны соответствовать обстановке в том или ином субъекте федерации. Высшие должностные лица должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержанию общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции. Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы».

А еще Путин поручил создать специальный координационный совет, его возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.

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Вопрос дня Что такое «военное положение» и в каких регионах России его вводят?

Выплаты мобилизованным

Отдельное внимание глава государства уделил военным и мобилизованным.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что мы гордимся каждым, кто сегодня поступает на военную службу, выполняет свой долг по защите Отечества. И наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым. Это касается оборудования казарм и мест дислокации, бытовых условий, экипировки и снаряжения, питания и медицинского обслуживания, — отметил глава государства. — Известно и о проблемах, возникших в последнее время с выплатами денежного довольствия военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации. Сегодня мной подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц, особо подчеркну — включая период подготовки и обучения личного состава».

Путин выразил уверенность в том, что рабочие, инженеры, предприниматели и дальше будут эффективно решать задачи, которые стоят перед оборонно-промышленным комплексом и экономикой.

«Еще раз подчеркну: сегодня необходима собранность от всех уровней власти. Особая ответственность возлагается на глав регионов, которые получили дополнительные полномочия. От всех руководителей субъектов Федерации требуются согласованные действия, готовность принимать быстрые, выверенные решения. Нужно быть постоянно в контакте с людьми, предприятиями, с трудовыми коллективами», — резюмировал президент.