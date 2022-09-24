Что такое «военное положение» и почему о нем заговорили в России?

20 сентября в России внесли поправки в Уголовный кодекс и в нем появились такие понятия, как «мобилизация» и «военное положение». При этом на тот момент и депутаты, и власти заявляли, что принятые поправки в УК вовсе не означают, что в стране введут военное положение или объявят мобилизацию. Но 21 сентября президент РФ Владимир Путин Новости

Общество Путин объявил в России частичную мобилизацию. Что это значит и кого призовут

Что такое «военное положение» и чем оно отличается от «войны»?

">объявил о частичной мобилизации. А о том, что в отдельных регионах России не исключено введение военного положения еще 20 сентября заявил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Объясняем, что такое это «военное положение», почему оно не равно понятию «война» и как его введение может поменять жизнь простых граждан.

Военное положение — это особый правовой режим, который вводится по указу президента, если в отношении России проявлена агрессия, или есть непосредственная угроза.

Военное положение может быть введено на территории всей страны или в отдельных регионах. Вводят его для того, чтобы была возможность отразить или предотвратить вражеское нападение.

Новости

Общество Путин объявил в России частичную мобилизацию. Что это значит и кого призовут

Порядок введения и отмены военного положения в России определяет Конституционный закон ФКЗ-1 «О военном положении» от 30 января 2002 года.

Военное положение это не то же самое, что военное время или война. Термин война (военное время) — обозначает период между началом военных действий и их завершением. А военное положение могут объявить еще до начала военных действий либо на тех территориях, где военные действия не происходят.

Что считается агрессией или угрозой в отношении страны?

Как указано в законе, к агрессии относится:

— вторжение иностранных войск на территорию РФ, или нападение иностранных войск на российские войска, где бы они ни находились;

— бомбардировка или применение другого оружия против РФ;

— засылка иностранными государствами агрессивных вооруженных групп в Россию;

— блокада российских портов или берегов иностранными войсками;

— разрешение иностранного государства использовать свою территорию для атаки на Россию.



Непосредственной угрозой агрессии закон считает действия иностранного государства в нарушение международного права, которые непосредственно указывают на подготовку к агрессии.

Как введение военного положения влияет на жизнь граждан?

В период военного положения права и свободы граждан (в том числе и иностранцев, оказавшихся на этой территории), а также деятельность организаций, могут быть ограничены. Либо им могут поручить дополнительные обязанности.

Особенности жизни граждан в этих условиях расписаны в статье № 7 «Меры, применяемые на территории, на которой введено военное положение». Всего в ней 19 пунктов. Исходя из них, на территории, где вводится военное положение, может быть:

— объявлен комендантский час,

— усиление охраны общественного порядка, важных объектов,

— введен особый режим работы социальных учреждений и инфраструктуры,

— временная эвакуация населения, а также предприятий и организаций в более безопасные районы,

— введен особый режим въезда и перемещения, ограничение движения транспорта и его досмотр,

— граждан могут привлекать к работе на нужды обороны,

— изъятие частного имущества на нужды обороны (в законе прописано, что государство возмещает его стоимость),

— введена военная цензура, в том числе прослушивание телефонных разговоров или просмотр почтовых и других сообщений,

— запрещены продажа оружия, опасных веществ, установлен «особый режим оборота лекарственных средств» и алкоголя,

— запрет митингов и забастовок и т.п.

При этом в законе указывается, что в период военного положения не проводятся ни выборы, ни референдумы.

Когда отменяют военное положение?

Его может отменить только указ президента.

Когда в России вводили военное положение?

В современной России военное положение не вводили ни разу. В СССР последний раз военное положение объявляли в годы Великой Отечественной войны.