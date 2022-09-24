Что такое «военное положение» и почему о нем заговорили в России?
Что говорится в законе Российской Федерации о введении военного положения
20 сентября в России внесли поправки в Уголовный кодекс и в нем появились такие понятия, как «мобилизация» и «военное положение». При этом на тот момент и депутаты, и власти заявляли, что принятые поправки в УК вовсе не означают, что в стране введут военное положение или объявят мобилизацию. Но 21 сентября президент РФ Владимир Путин
Что такое «военное положение» и чем оно отличается от «войны»?
Военное положение — это особый правовой режим, который вводится по указу президента, если в отношении России проявлена агрессия, или есть непосредственная угроза.
Военное положение может быть введено на территории всей страны или в отдельных регионах. Вводят его для того, чтобы была возможность отразить или предотвратить вражеское нападение.
Порядок введения и отмены военного положения в России определяет Конституционный закон ФКЗ-1 «О военном положении» от 30 января 2002 года.
Военное положение это не то же самое, что военное время или война. Термин война (военное время) — обозначает период между началом военных действий и их завершением. А военное положение могут объявить еще до начала военных действий либо на тех территориях, где военные действия не происходят.
Что считается агрессией или угрозой в отношении страны?
Как указано в законе, к агрессии относится:
— вторжение иностранных войск на территорию РФ, или нападение иностранных войск на российские войска, где бы они ни находились;
— бомбардировка или применение другого оружия против РФ;
— засылка иностранными государствами агрессивных вооруженных групп в Россию;
— блокада российских портов или берегов иностранными войсками;
— разрешение иностранного государства использовать свою территорию для атаки на Россию.
Непосредственной угрозой агрессии закон считает действия иностранного государства в нарушение международного права, которые непосредственно указывают на подготовку к агрессии.
Как введение военного положения влияет на жизнь граждан?
В период военного положения права и свободы граждан (в том числе и иностранцев, оказавшихся на этой территории), а также деятельность организаций, могут быть ограничены. Либо им могут поручить дополнительные обязанности.
Особенности жизни граждан в этих условиях расписаны в статье № 7 «Меры, применяемые на территории, на которой введено военное положение». Всего в ней 19 пунктов. Исходя из них, на территории, где вводится военное положение, может быть:
— объявлен комендантский час,
— усиление охраны общественного порядка, важных объектов,
— введен особый режим работы социальных учреждений и инфраструктуры,
— временная эвакуация населения, а также предприятий и организаций в более безопасные районы,
— введен особый режим въезда и перемещения, ограничение движения транспорта и его досмотр,
— граждан могут привлекать к работе на нужды обороны,
— изъятие частного имущества на нужды обороны (в законе прописано, что государство возмещает его стоимость),
— введена военная цензура, в том числе прослушивание телефонных разговоров или просмотр почтовых и других сообщений,
— запрещены продажа оружия, опасных веществ, установлен «особый режим оборота лекарственных средств» и алкоголя,
— запрет митингов и забастовок и т.п.
При этом в законе указывается, что в период военного положения не проводятся ни выборы, ни референдумы.
Когда отменяют военное положение?
Его может отменить только указ президента.
Когда в России вводили военное положение?
В современной России военное положение не вводили ни разу. В СССР последний раз военное положение объявляли в годы Великой Отечественной войны.