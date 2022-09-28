Военком Алтайского края рассказал об ошибочном призыве более 100 жителей региона

Военный комиссар Алтайского края Марата Усманова выступил с обращением к жителям региона. Обращение опубликовано на портале «Катунь 24». Комиссар рассказал, что первые отправки призывников уже состоялись и объяснил, какие категории граждан подлежат мобилизации.

«Мобилизации подлежат все граждане, состоящие в запасе. В связи с тем, что мобилизация частичная, руководство Минобороны определило, что в первую очередь мы призываем граждан, пребывающих в запасе, проходивших военную службу и имеющих требуемую военно-учетную специальность, следующих возрастов: прапорщики, сержанты, солдаты — до 35 лет; младшие офицеры — до 50 лет; старшие — до 55», — заявил военком.

Он отметил, что в первую отправку военнослужащих в рамках частичной мобилизации попали более 100 граждан, которые превышают возрастные критерии. Им было предложено вернуться домой или же остаться в армии — в результате к постоянному месту жительства отправились лишь 62 человека.

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Усманов также напомнил, что по решению губернатора Виктора Томенко была создана горячая линия по вопросам мобилизации. Военный комиссариат Алтайского края анализирует информацию и доводит ее до других военкоматов.

«Очень много возмущений от того, что повестки получают граждане, имеющие право на отсрочку. Это стало возможно в результате того, что граждане сами не выполнили свои обязанности по воинскому учету, не сообщили в военный комиссариат об изменениях в семейном положении, об изменении места работы. Часть кадровых работников предприятий и организаций не сообщила о назначении граждан на должности, подлежащие бронированию», — отметил он.

Усманов добавил, что дал соответствующие поручения, чтобы устранить имеющиеся нарушения.

Военком также обратился к гражданам, находящимся в запасе и проходившим военную службу, которые подходят под возрастные критерии первой волны призыва, самостоятельно явиться в военкоматы для уточнения учетных данных, наличия оснований для отсрочку и принятия решения о необходимости призыва с имеющейся военно-учетной специальностью.

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Усманов отдельно заявил, что желающие отдать свой конституционный долг граждане, которые не подходят под возрастные критерии, могут прийти в военкоматы, которые примут индивидуальное решение о призыве. Те, кто по какой-то причине не стоит на воинском учете, может прийти в комиссариаты, чтобы встать на него.