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Володин предложил забирать имущество уехавших россиян, критикующих страну

Мера поможет возместить причинённый ущерб, считает спикер Госдумы

13 января 2023, 14:49, ИА Амител

Кадр из видео / Rutube-канал
Кадр из видео / Rutube-канал "Дума ТВ"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести "закон для негодяев", согласно которому можно будет конфисковывать имущество граждан, которые, уехав из России, оскорбляют страну и открыто поддерживают "злодеев". Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

По его словам, уехавшие "негодяи живут безбедно благодаря нашей стране": сдают российскую недвижимость в аренду и получают гонорары за счёт россиян, публично при этом позволяя себе "лить грязь" на РФ, её жителей и военных.

"Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться. В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб. Но совести им это, конечно, не вернёт", — заключил политик.

Ранее депутат Госдумы Николай Брыкин предложил признать иноагентами уехавших из России после начала СВО.

 

Комментарии 21

  • уже поди всё переписано на родственников или продано.
    13 января, Гость   Ответить
  • Совершенно верно говорите и предлагаете. Но давайте уже за разговором и действия пойдут....!!!
    13 января, Гость   Ответить
  • критикующих страну ---- тут надо уточнять. Одно дело поддерживать бандеровцев, а другое дело критиковать, например, коррупцию или бардак, которые, в том числе, мешают утилизировать бандеровцев. Наказывать надо только за критику нарушающую закон
    13 января, Гость   Ответить
  • Вы свой выводок в Россию загоните А мажориков на фронт Тогда можете населению навязывать своё мнение
    13 января, Гость   Ответить
  • с своих и начните
    13 января, Гость   Ответить
  • Мало наворовали, ещё лапу хотят наложить на чужое....
    13 января, Гость   Ответить
  • Есть российский журналист Бабченко, который говорил, что проедет по Тверской на натовском танке еще лет 10 назад. Такие в войну в СС служили, после войны сидели. Есть российский актер Галкин, который на натовском танке никуда не собирается, но языком поддерживает бандеровцев. Такие в войну обычно в канцелярии СС работали, например, переводчиками, после войны их могли посадить, могли и простить. А есть, кто вообще за Родину и против бандеровцев, но не согласен с бардачком и непонятками, которые, надо быть честными, есть
    13 января, Гость   Ответить
  • Люди заработали-купили. хватит все забирать, Свое продайте лишние пару яхт и вилл.
    13 января, Гость   Ответить
  • а с каких пор действующий режим в стране стал самой страной?
    13 января, Гость   Ответить
  • Наказывать надо только за критику нарушающую закон - так у нас давным-давно любая критика его нарушает) Вы законы-то, которые у нас в последние года два напринимали, почитайте.
    13 января, Гость   Ответить
  • Господин Володин, начните с себя. Верните незаконно нажитое.
    13 января, Гость   Ответить
  • а с каких пор действующий режим в стране стал самой страной? ******** слышь ты, попандопула, так эти мрази не Путина критикуют, они про страну говорят - Смольянинов говорил именно о радиоактивном пепле на месте страны, а не на месте Путина. Ты разницу чуешь, кабыла дешевая?
    13 января, Гость   Ответить
  • слышь ты, попандопула,... кабыла дешевая - о, а вот и истинные патриоты с человеческим лицом подтянулись.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, впервые читаю пишущего осла), это у вас наследственное
    13 января, Гость   Ответить
  • Про целевое обучение и ликвидацию дипломов доведите до конца уже!
    13 января, Гость   Ответить
  • ты разницу чуешь----что актер,что пропагандист-одинаковые проститутки,кто платит,тот и имеет их
    13 января, Гость   Ответить
  • так у нас давным-давно любая критика его нарушает ---- да ну не надо ля ля, если бы это было так, вы бы уже сидели. Меладзе в прямом эфире бандеровцев поддержал и как выясняется ни один закон не нарушил
    13 января, Гость   Ответить
  • Верните незаконно нажитое --- Тоже правильно. Но одно другому не мешает
    13 января, Гость   Ответить
  • да ну не надо ля ля - надо, надо. Мы с вами не сидим исключительно потому, что никому нафиг не уперлись. А так легко нашли бы за что. Эти законы принимались вовсе не для того, чтобы их исполнять, а для того, чтобы посадить в случае необходимости можно было каждого. Даже автора блога про цветочки - по закону о просветительской деятельности.
    13 января, Гость   Ответить
  • никому нафиг не уперлись --- ну Меладзе и уперся, и что с него взять есть, а он бандеровцев поддержал и никто его за это не привлекает. У Галкина замок спокойно стоит, хотя явно наговорил на статью
    14 января, Гость   Ответить
  • , а вот и истинные патриоты с человеческим лицом подтянулись. **** Либерда, пошла в.опу.
    14 января, Гость   Ответить
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