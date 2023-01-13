Володин предложил забирать имущество уехавших россиян, критикующих страну

Мера поможет возместить причинённый ущерб, считает спикер Госдумы

13 января 2023, 14:49, ИА Амител

Кадр из видео / Rutube-канал "Дума ТВ"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести "закон для негодяев", согласно которому можно будет конфисковывать имущество граждан, которые, уехав из России, оскорбляют страну и открыто поддерживают "злодеев". Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

По его словам, уехавшие "негодяи живут безбедно благодаря нашей стране": сдают российскую недвижимость в аренду и получают гонорары за счёт россиян, публично при этом позволяя себе "лить грязь" на РФ, её жителей и военных.

"Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться. В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб. Но совести им это, конечно, не вернёт", — заключил политик.

Ранее депутат Госдумы Николай Брыкин предложил признать иноагентами уехавших из России после начала СВО.