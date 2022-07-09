Вонь фекалий и падали. Жители Барнаула пожаловались на частный питомник

Жители барнаульского поселка Лесной пожаловались на частный питомник, который доставляет им множество неудобств. Пост они опубликовали в сообществе «Barnaul22».

«По словам местных жителей, приют расположен по адресу 31 переулок, а содержатся в нем более 60 собак», — сетуют люди.

Неоднократно они собирали подписи и обращались в суд, но добиться ликвидации питомника им не удалось.

Хозяйка приюта, отмечает автор сообщения, не хочет договариваться и «шлет всех трехэтажным матом».

Ранее сообщалось, что в Госдуме зарегистрировали законопроект депутатов АКЗС, расширяющий основания для усыпления безнадзорных животных.

В пояснительной записке авторы инициативы отметили, что усыпление животных практикуют в ряде стран.