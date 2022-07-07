Алтайский законопроект об основаниях для умерщвления бродячих животных зарегистрировали в Госдуме

Сейчас животное можно умертвить только с целью прекращения его страданий

7 июля 2022, 15:08

В Госдуме зарегистрировали законопроект депутатов АКЗС, расширяющий основания для усыпления безнадзорных животных, сообщает «Деловой Бийск».

«В Израиле, Норвегии, Исландии, Латвии, Румынии, Австралии, Великобритании, США, Финляндии животные без владельцев содержатся в приюте. Если им не находится хозяин через 7-14 дней, животное подвергается гуманной безболезненной эвтаназии», — говорится в пояснительной записке к документу на сайте Госдумы.

Напомним, сейчас животное в приюте можно умертвить только «с целью прекращения его страданий при нежизнеспособности».

Депутаты АКЗС предложили новые основания:

  1. Необходимая оборона либо состояние крайней необходимости при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого лица.

  2. Проявление немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека (немотивированную агрессию определяют специалисты в области ветеринарии совместно с кинологом и зоопсихологом).

  3. Если животному не найден новый владелец в течение шести месяцев с момента поступления в приют.

  4. Проявление у животного клинических признаков бешенства в течение 10 дней с момента поступления в приют.

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