Алтайский законопроект об основаниях для умерщвления бродячих животных зарегистрировали в Госдуме
Сейчас животное можно умертвить только с целью прекращения его страданий
В Госдуме зарегистрировали законопроект депутатов АКЗС, расширяющий основания для усыпления безнадзорных животных, сообщает «Деловой Бийск».
«В Израиле, Норвегии, Исландии, Латвии, Румынии, Австралии, Великобритании, США, Финляндии животные без владельцев содержатся в приюте. Если им не находится хозяин через 7-14 дней, животное подвергается гуманной безболезненной эвтаназии», — говорится в пояснительной записке к документу на сайте Госдумы.
Напомним, сейчас животное в приюте можно умертвить только «с целью прекращения его страданий при нежизнеспособности».
Депутаты АКЗС предложили новые основания:
Необходимая оборона либо состояние крайней необходимости при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого лица.
Проявление немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека (немотивированную агрессию определяют специалисты в области ветеринарии совместно с кинологом и зоопсихологом).
Если животному не найден новый владелец в течение шести месяцев с момента поступления в приют.
Проявление у животного клинических признаков бешенства в течение 10 дней с момента поступления в приют.