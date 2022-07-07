Алтайский законопроект об основаниях для умерщвления бродячих животных зарегистрировали в Госдуме

В Госдуме зарегистрировали законопроект депутатов АКЗС, расширяющий основания для усыпления безнадзорных животных, сообщает «Деловой Бийск».

Напомним, сейчас животное в приюте можно умертвить только «с целью прекращения его страданий при нежизнеспособности».

Необходимая оборона либо состояние крайней необходимости при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого лица.

Проявление немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека (немотивированную агрессию определяют специалисты в области ветеринарии совместно с кинологом и зоопсихологом).

Если животному не найден новый владелец в течение шести месяцев с момента поступления в приют.