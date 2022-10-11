Воздушная тревога по всей стране. Новая серия взрывов прогремела на Украине

Утром 11 октября по всей Украине вновь была объявлена воздушная тревога. Украинские издания информируют о взрывах на инфраструктурных объектах в Одесской, Винницкой, Киевской областях, в Ровно, Очакове, Николаеве, Житомире, Днепре и Кривом Роге.

СМИ также сообщали об атаках на Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области на Украине. Как пишет РИА Новости, председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что станцию атаковали дроны-камикадзе. По последней информации, там повреждено электрооборудование.

Кроме того, сообщалось о взрывах на инфраструктурных объектах Запорожья.

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Происшествия Серия взрывов прогремела в центре Киева и окрестностях

Напомним, что 10 октября Владимир Путин выступил с обращением, предваряющим заседание Совета безопасности России. В публичной части встречи президент высказался о теракте на Крымском мосту, произошедшем 8 октября. Кроме того, глава государства прокомментировал и ракетные удары, которые утром 10 октября были нанесены по объектам на Украине.