«Ответы будут жесткими». Что сказал Путин про удары по объектам инфраструктуры Украины?

10 октября Владимир Путин выступил с обращением, предваряющим заседание Совета безопасности России. В публичной части встречи президент высказался о теракте на Крымском мосту, произошедшем 8 октября. Кроме того, глава государства прокомментировал и ракетные удары, которые утром 10 октября были нанесены по объектам на Украине.

Главное, о чем сказал президент в ходе заседания Совбеза, — в материале amic.ru.

Подрыв моста — теракт украинских спецслужб

В начале своего выступления Владимир Путин высказался о взрыве, который произошел 8 октября на Крымском мосту. Президент не сомневается, что это преднамеренный теракт.

«Результаты экспертиз и оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, — это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской и критически важной инфраструктуры России», — рассказал Путин.

Также глава государства назвал очевидным, что заказчики, организаторы и исполнители теракта — украинские спецслужбы.

Не единственная попытка теракта

Путин обвинил киевский режим в террористической деятельности и подчеркнул, что власти Украины не впервые используют подобные методы.

«Это убийство общественных деятелей, журналистов и ученых как на Украине, так и в России. Террористические обстрелы городов Донбасса, которые длятся уже восемь лет. Ракетные удары по Запорожской АЭС», — перечислил президент.

Путин также рассказал, что украинские спецслужбы трижды пытались организовать диверсию на Курской АЭС. В третий раз злоумышленники подорвали сразу три линии высокого класса напряжение. Ущерб удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, поэтому серьезных последствий не допустили, подчеркнул Путин.

Также он обвинил Киев в попытке подрыва на одном из участков газопровода «Турецкий поток». По словам президента, причастность украинской стороны доказывают показания исполнителей.

Вспомнил российский лидер и про диверсию на «Северных потоках». Президент высказал недовольство тем, что до расследования не допускают представителей России. Впрочем, конечный бенефициар «хорошо известен», заключил Путин.

Подытоживая сказанное, президент России пришел к выводу, что киевский режим «поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками».

Удары по Украине — соразмерный ответ

Путин также заявил, что ракетные удары, которые были нанесены по Украине утром 10 сентября, — это ответ России на теракт на Крымском мосту. Целью, по словам президента, стали энергетические объекты, а также центры военного управления и связи.

«Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. Сегодня утром по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», — сообщил президент России.

Для удара использовали ракеты большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, добавил Путин.

Предостережения украинской стороне на будущее

Путин также подчеркнул, что Россия и впредь будет «жестко» отвечать на попытки организовать теракты на её территории. По словам президента, российские ответы по своим масштабам будут соответствовать уровню тех угроз, которые создают России.

«Ни у кого в этом не должно быть никаких сомнений», — завершил свою речь президент.

Что еще обсуждали на Совбезе?

Далее заседание Совета безопасности России продолжилось в закрытом режиме. Так что если и стоит ждать его итогов, то позднее.