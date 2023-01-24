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Всех россиян предложили обучить навыкам первой помощи "на всякий случай"

На фоне обстрелов российских территорий необходим закон о первой помощи

24 января 2023, 12:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в интервью ТАСС предложил принять закон о первой медицинской помощи, предполагающий всеобщее обучение её оказанию.

Накануне Хубезов вернулся из зоны СВО. Он пояснил, что на фоне обстрелов российских территорий необходим закон о первой помощи, чтобы "все понимали базовый объём первичных мер и их расширенный объём".

"Важно предусмотреть, что первую помощь должны уметь оказывать все. Нужно провести обучение, в том числе на базе школ и вузов, чтобы каждый умел остановить кровотечение или сделать сердечно-лёгочную реанимацию", – пояснил депутат.

Он подчеркнул, что сейчас правилам оказания первой медпомощи обучают в школах, но чаще формально, а для студентов и людей старшего поколения подобных занятий не проводится, за исключением представителей отдельных профессий.

Также депутат предложил подумать о том, как подготовить медицинский резерв на случай необходимости. Кроме того, в рабочей группе по СВО будут работать над тем, как выстроить "координацию между военной и гражданской медицинскими службами, включая властей на местах и волонтёров".

 

Комментарии 6

  • А ОБЖ не об этом? Раньше нас учили этому на НВП.
    24 января, Гость   Ответить
  • за чей счёт? сие гениальное, впервые придуманное решение?
    24 января, Гость   Ответить
  • Учебники по анатомии человека нужно дополнить разделами: основа медицины и оказание помощи (начиная с детского садика должны этому обучать и не надо эти знания привязывать к войнам, преступлениям, стихийным бедствиям)
    24 января, Гость   Ответить
  • Учили когда-то, только я уже нифига не помню...
    24 января, Гость   Ответить
  • Почему на ОБЖ проходя всякую муть! Вместо того, чтобы реальные навыки и знания, которые в жизни могут пригодиться не преподавать? На уроках по ОБЖ сейчас "нормативно-правовые акты; чрезвычайные ситуации и их классификация; организационные основы по защите населения страны" и прочая фигня! Забивают голову ученикам всяким мусором, время крадут, а нужных знаний на уроках ОБЖ не дают.
    24 января, Гость   Ответить
  • Почему на ОБЖ проходя всякую муть! -Потому что правильно преподавать основы первой помощи могут только медики, а где вы из на ОБЖ найдёте?
    24 января, Гость   Ответить
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