Всех россиян предложили обучить навыкам первой помощи "на всякий случай"

На фоне обстрелов российских территорий необходим закон о первой помощи

24 января 2023, 12:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в интервью ТАСС предложил принять закон о первой медицинской помощи, предполагающий всеобщее обучение её оказанию.

Накануне Хубезов вернулся из зоны СВО. Он пояснил, что на фоне обстрелов российских территорий необходим закон о первой помощи, чтобы "все понимали базовый объём первичных мер и их расширенный объём".

"Важно предусмотреть, что первую помощь должны уметь оказывать все. Нужно провести обучение, в том числе на базе школ и вузов, чтобы каждый умел остановить кровотечение или сделать сердечно-лёгочную реанимацию", – пояснил депутат.

Он подчеркнул, что сейчас правилам оказания первой медпомощи обучают в школах, но чаще формально, а для студентов и людей старшего поколения подобных занятий не проводится, за исключением представителей отдельных профессий.

Также депутат предложил подумать о том, как подготовить медицинский резерв на случай необходимости. Кроме того, в рабочей группе по СВО будут работать над тем, как выстроить "координацию между военной и гражданской медицинскими службами, включая властей на местах и волонтёров".