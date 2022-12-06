Выплату 13-й пенсии назвали невозможной из-за нехватки денег

На выплату 13-й пенсии в России потребовалось бы порядка 600 млрд рублей, однако денег на такую помощь в бюджете не хватит. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок.

Напомним, ранее «Справедливая Россия — За правду» подала такую инициативу на рассмотрение в Госдуме. Также законопроект предлагает увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет. В действующей редакции закона такая норма предусмотрена для 80-летних граждан.

Ляшок подчеркнул, что практика 13-й пенсии есть в ряде западных стран, но в России она противоестественна. Применить её можно только после пропорционального сокращения размера ежемесячных выплат.

Также в бюджете нет лишнего источника финансирования столь значительной статьи расходов. Обеспечить пенсию за счёт страховых сборов с зарплат не представляется возможным, так как в 2022 году в номинальном выражении они росли теми же темпами, что и пенсии.