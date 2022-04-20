Японская компания Toshiba приостановила поставки и инвестиции в Россию
Представители фирмы выразили надежду на скорейшее урегулирование конфликта, а также добавили, что продолжают следить за ситуацией
Японская компания Toshiba приняла решение о том, чтобы остановить поставки и инвестиции в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
«Мы глубоко обеспокоены ситуацией на Украине. В свете событий мы пожертвовали в общем около 100 миллионов иен (774 тысячи долларов) на гуманитарную помощь», — сказано в сообщении.
Представители компании выразили надежду, что конфликт будет разрешён в ближайшее время, а также отметили, что продолжают следить за ситуацией.
Ранее об уходе из России объявили представители компании Henkel, которая владеет брендами «Момент», «Пемос», «Пемолюкс», «Персил», «Лоск», «Ласка», «Фа», «Тафт», «Шварцкопф».
Российские сотрудники компании продолжат получать зарплату.