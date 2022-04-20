Японская компания Toshiba приостановила поставки и инвестиции в Россию

Японская компания Toshiba приняла решение о том, чтобы остановить поставки и инвестиции в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы глубоко обеспокоены ситуацией на Украине. В свете событий мы пожертвовали в общем около 100 миллионов иен (774 тысячи долларов) на гуманитарную помощь», — сказано в сообщении.

Представители компании выразили надежду, что конфликт будет разрешён в ближайшее время, а также отметили, что продолжают следить за ситуацией.

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Экономика Heineken уйдет из России и передаст бизнес в стране третьим лицам

Ранее об уходе из России объявили представители компании Henkel, которая владеет брендами «Момент», «Пемос», «Пемолюкс», «Персил», «Лоск», «Ласка», «Фа», «Тафт», «Шварцкопф».

Российские сотрудники компании продолжат получать зарплату.