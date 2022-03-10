YouTube полностью отключил монетизацию пользователям из России

Российские авторы роликов на YouTube полностью лишились возможности монетизировать своё занятие. Видеохостинг приостановил все подобные функции, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч». Об этом сообщает РБК со ссылкой на уведомления, полученные пользователями.

«Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России», — сказано в сообщении.

В начале марта временно видеохостинг отключил показ рекламы российским пользователям из-за ситуации на Украине. Реклама также пропала и в поисковой выдаче Google. Ранее Google также приостановил монетизацию для российских СМИ.