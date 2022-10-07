Заготовили дрова, купили термобелье. Глава алтайского муниципалитета рассказывает в соцсетях, как помогает мобилизованным

Глава одного из районов на Алтае активно делится в ВК и телеграм-канале историями помощи призванным по мобилизации землякам и не скрывает, что происходит с бойцами в Омске

7 октября 2022, 12:22

Редкий для чиновников Алтайского края опыт открытого общения с жителями муниципалитета по поводу помощи призванным по мобилизации демонстрирует в соцсетях глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев. Чиновник регулярно сообщает жителям, как, кто и чем помогает уехавшим в Омск резервистам.

Накануне глава муниципалитета выпустил видеообращение, в котором рассказал о том, что уже сделано.

«Мы продолжаем общаться с нашими резервистами, которые находятся в Омске. Это не только те, которые были призваны из Заринского военкомата, но и из других районов и города Барнаула. Для этого создали специальную группу в WhatsApp, куда включили резервистов, представителей предпринимательского сообщества, ветеранов локальных войн и всех, кто каким-либо образом помогает им», — написал Пластеев.

Как залесовцам помогают предприниматели

По словам Александра Пластеева, местные предприниматели собрали 300 тыс. рублей в помощь бойцам. Глава отчитался, что из этих денег уже потрачено более 90 тыс. На них закупили «пауэрбанки для зарядки телефонов, термобельё, необходимые принадлежности».

Ранее глава рассказывал, кто и как собирает помощь: «Наши предприниматели собрали практически 200 тысяч рублей за один день. Причём участвовали не только крупные бизнесмены, но и обычные продавцы, парикмахеры, те, кто торгует цветами, и т.д.»

«Я горжусь, что у нас такое предпринимательское сообщество, способное быстро объединиться не по чьему-то требованию, а по зову сердца!» — написал чиновник.

Что залесовцы узнают о своих мобилизованных от главы

Так как администрация округа поддерживает связь с отправленными в Омск мобилизованными залесовцами, Александр Пластеев сообщил 6 октября переживающим за их судьбу землякам, что «в настоящее время парни из казарм перешли в поля».

А до этого чиновник показывал, как выглядят казармы, в которых живут мобилизованные залесовцы:

Фото: Александр Пластеев / vk.com/zls_adm_plasteev

30 сентября он сообщал жителям округа под этим снимком: «У наших земляков, отправленных в Омск на учёбу и боевое слаживание, всё хорошо, нормальные бытовые условия и позитивный настрой. На фото — их казарма».

Рассказать о самих помощниках

Также глава не стесняется рассказывать и о благотворителях и помощниках, которые не оставляют бойцов:

«Очень отрадно, что есть наши земляки, которые в любую минуту готовы помочь. Борис Иванович Черепков, наш бывший земляк, который живёт в Омске, откликнулся. Ему перечисляем деньги, он покупает и доставляет нашим парням всё, что необходимо им на данный момент».

Он выражает благодарность всем причастным к сбору средств. И, например, пишет, что отдельное спасибо высказывает «казначею» фонда Ларисе Коротких и ветеранам локальных войн, которые также помогают защитникам Родины.

Помощь семьям мобилизованных

В небольшом бюджете округа изыскиваются средства и для посильной помощи семьям мобилизованных. Глава рассказал, что в районе решено обеспечить такие семьи углём и дровами. «Одна семья получила уголь, остальным выделили помощь по 5000 рублей», — написал Александр Пластеев.

Как глава округа обратился к землякам в самом начале частичной мобилизации

В первые дни после объявления частичной мобилизации люди пытались найти ответы на многие вопросы, связанные с призывом. Александр Пластеев уже 23 сентября решил прямо рассказать местным жителям, как обстоят дела, чтобы как-то успокоить земляков. Вот что он рассказал тогда:

«21 сентября Владимир Владимирович Путин подписал указ о частичной мобилизации. Вчера у нас в Залесовском округе поднялся по этому поводу ажиотаж. Да, у нас определены 58 человек, которые должны быть направлены на собеседование в Заринский военкомат. Из них мы уже сегодня доставили на собеседование 28. После этого они направляются в Омск, где пройдут медосмотр, учёбу и боевое слаживание. Только после этого будет распределение. Поэтому предлагаю всем успокоиться. Всё работает в штатном режиме. Всё под контролем».

27 сентября, когда первые призывники уехали в Омск, глава также сделал отдельное видеообращение, посвящённое этой теме, чтобы снять часть опасений, которые могли возникнуть в обществе.

Напомним, 6 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что регион выполнил план по первому этапу частичной мобилизации.

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