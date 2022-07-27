Закупка трамваев для Барнаула сорвалась из-за отсутствия поставщиков

На аукцион по закупке 12 трамваев для Барнаула не заявился ни один потенциальный поставщик, пишет «Банкфакс».

Напомним, аукцион объявил Минтранс Алтайского края. Ранее сообщили, что власти региона направят 1 млрд рублей на обновление общественного электрического транспорта в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

«Приём заявок шёл до 26 июля. Планировалось, что итоги аукциона будут подводить уже 28 июля. Но оказалось, что за отведённое время на конкурс не поступило ни одной заявки. Очевидно, тендер придётся объявлять повторно, скорректировав условия», — отмечает издание.

Согласно условиям тендера, край хотел за 732 млн рублей получить 12 трамвайных вагонов 2022 года выпуска. Вместимость вагонов — более 150 пассажиров каждый (с учётом минимум 32 мест для сидения), в них должно быть не менее четырёх дверей, а также приспособления для перевозки маломобильных групп населения.

Трамваи также должны иметь возможность автономного хода без напряжения, видеонаблюдение в салоне и кабине водителя, камеры заднего и переднего видов, не меньше четырёх валидаторов, обогрев и кондиционер, а также как минимум четыре USB-разъёма для зарядки телефонов.