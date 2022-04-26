Заявление на выплаты на детей от 8 до 17 лет можно заполнить досрочно

Форма заявлений на пособия на детей от 8 до 17 лет из малообеспеченных семей стала доступна на портале госуслуг с 26 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтруда.

Все досрочные заявления 1 мая автоматически поступят на рассмотрение в Пенсионный фонд России, отмечают в ведомстве.

Заявление будут рассматривать в течение 10 рабочих дней, однако в некоторых случаях срок рассмотрения могут продлить. В таком случае семье отправят соответствующее уведомление.

Само пособие при этом рассчитывается с 1 апреля. Однако подать заявление можно и позже.

«При подаче заявления до 1 октября 2022 года выплата поступит за весь период с 1 апреля, если ребенку в апреле исполнится 8 лет», — сказано в сообщении.

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Кроме того, с 1 мая заявление можно будет подать не только онлайн, но и очно в клиентских службах ПФР или МФЦ, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет для нуждающихся в соцподдержке семей составит от 50 до 100% от прожиточного минимума на ребенка.