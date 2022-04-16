В алтайском Минсоцзащиты раскрыли размер выплаты на детей от 8 до 17 лет

В Алтайском крае размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет для нуждающихся в соцподдержке семей составит от 50 до 100% от прожиточного минимума на ребёнка.

Об этом сообщила глава регионального Минсоцзащиты Наталья Оськина.

«Размер выплаты составит 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума ребенка, установленного в конкретном регионе. В Алтайском крае суммы аналогичны выплате на ребенка от трёх до семи лет — 5762, 8643 или 11 524 рублей», — написала чиновница.

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Она подчеркнула, что заявление можно будет подать только с 1 мая на портале Госуслуг или в офисах МФЦ и клиентской службе ПФР. Выплату при этом назначат с 1 апреля 2022 года.

Напомним, выплата на детей от восьми до 17 лет для семей, нуждающихся в социальной поддержке, была введена в России по поручению президента Владимира Путина.

Ранее также сообщалось, что в России готовится внеплановая индексация пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и различных социальных выплат. Как заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, у страны с «финансами всё в порядке», а потому социальные расходы не только не пострадают, но и будут расти.

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