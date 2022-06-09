Здание алтайского правительства защитят от террористов и облагородят за 50 млн рублей

Власти Алтайского края планируют усилить безопасность здания регионального правительства, а также облагородить его. Как сообщает «Банкфакс» со ссылкой на данные портала госзакупок, на эти цели выделили 50 млн рублей.

В рамках ремонта здания на Ленина, 59, рабочие разберут стены, потолки, демонтируют различное оборудование и заменят двери. После этого оборудование нужно будет вернуть на место, затем провести облицовку стен мрамором, а потолок обшить гипсокартоном.

Начать работы подрядчик должен 10 июня, а завершить — не позднее 31 октября.

Также краевая администрация планирует обновить крыльцо, асфальт и бордюры.

Основными на этом этапе станут работы по обеспечению безопасности. На проездах по периметру здания правительства установят несколько шлагбаумов, а также болларды — выдвижные дорожные блокираторы.

Кроме того, по периметру планируют установить 12 камер.

Итоги аукциона на выполнение этих работ подведут 14 июня.

Ранее сообщалось, что краевые власти планируют установить в здании на Ленина, 59, бронированные стёкла.

Из документов следует, что на окна первого и второго этажей хотят установить плёнку класса А3. Подрядчик должен будет наклеить её в два слоя.

Отмечается, что А3 — самый высокий класс брони, который используется в банках и на выставках с очень дорогими экспонатами. Благодаря этому усилению окна смогут выдержать бросок бутылки или выстрел дробью, но от пули оно не спасает.