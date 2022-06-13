Жара до +35 градусов накроет Алтайский край в ближайшие три дня

В регионах Сибири в ближайшие три дня ожидается до +30...+35 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В частности, тепло возвращается в Кемеровскую, Томскую, Новосибирскую, Омскую, Иркутскую области, Алтайский край, уточнил специалист.

«Температура с 13 по 15 июня будет выше 30 градусов, а это опасное явление. Выпущено штормовое предупреждение», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода летом в Алтайском крае.