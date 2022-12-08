Жители барнаульского дома дважды за неделю остались без горячей и холодной воды. Она застыла в трубах

Жители дома на ул. Анатолия, 315, на несколько дней остались без горячей воды. В первый раз она застыла в трубах 27 ноября. Сантехники поменяли их и вроде бы решили проблему, однако после очередной коммунальной аварии 4 декабря жидкость в трубопроводе снова превратилась в лёд и в здании отключилась и горячая, и холодная вода. Жильцы винят во всём управляющую компанию, которая поставила не те трубы и не утеплила их. Однако в организации заверяют: они делают всё по нормативам и пытаются всеми силами исправить ситуацию.

Всю зиму с открытыми кранами

27 ноября в доме на ул. Анатолия, 315, замёрзла вода в горячем трубопроводе, в итоге на три дня люди осталась без возможности нормально помыться. 28 и 29 ноября бригада сантехников управляющей компании «Трест», к которой относится дом, заменила трубопровод на чердаке здания и проблема на короткое время решилась, рассказал обратившийся в редакцию amic.ru житель дома Юрий Дворников.

По его словам, на новой трубе не было теплоизоляции, трубы остались «раздетыми» на морозе. Недовольство жителей прибавило и то, что управляющая компания попросила горожан держать краны постоянно открытыми, чтобы вода циркулировала в трубопроводе.

«В ответ на то, что трубы хорошо бы заизолировать, мастер сантехников сказал нам, что трубопровод не нуждается в теплоизоляции, если в нём есть циркуляция воды. То есть мы должны открывать воду просто так, чтобы она текла в трубах. Сказали, что всю зиму нам, видимо, придётся жить с открытыми кранами, по нашим счётчикам будет всё это бежать, и мы же будем за это всё платить», — отметил Юрий Дворников.

Кроме того, жителей возмутил размер обновлённой трубы для горячей воды — вместо прежней, диаметром 25 мм, поставили трубу диаметром 15 мм. Жильцы посчитали, что этот трубопровод предназначен вовсе не для горячей воды, а для холодной, и испугались, что он может лопнуть, и их квартиры затопит.

«В любой момент у нас могут быть затоплены квартиры. Новый год скоро, расход воды будет маленький, могут лопнуть трубы горячего водоснабжения. Пока мы вызовем аварийную, всё уже затопит», — опасаются они.

Объявление для жителей дома / Фото предоставлено жителями дома

Второе ЧП за неделю

Проблемы возобновились на той же неделе. 4 декабря недалеко от их дома — на пересечении пер. Зайчанского и ул. Ипподромной — повредился трубопровод холодной воды диаметром 40 мм. После этого на ул. Анатолия, 315, снова отключили горячую и холодную воду. В течение суток жидкость в трубах полностью замёрзла. Два дня люди сидели без какой-либо воды.

По словам мужчины, 6 декабря к ним в дом снова приехали сантехники и прогрели трубы. Горячая вода появилась, но холодной всё ещё нет. Сейчас у жителей идёт только кипяток и закрывать кран нельзя — иначе вода в трубе сразу замёрзнет. Поэтому в квартирах сильно парит, отмечает Юрий Дворников.

Пока проблему не решили, жители пытаются справляться своими силами — например, Юрий Дворников недавно сам в 11 вечера после работы отогревал трубу холодным феном и успел это сделать, пока она окончательно не застыла.

При этом в прошлом году проблем у жителей не было, уверяет Юрий Дворников, и вода в трубах не замерзала.

«В аварийной ситуации»

Жители винят во всём управляющую компанию и говорят, что причина в неподходящих новых трубах и отсутствии утепления на них. Люди уверены, что трубы надо утеплить, и тогда проблема решится.

«Мы находимся в аварийной ситуации, а УК не сделала то, что было нужно. Они говорят, например, что бригада выехала к нам на дом, но на самом деле не занимаются проблемой. В это время в доме никого нет, нас кормят обещаниями. Сантехники трубы раскрыли и им наплевать — после них хоть потоп», — пожаловался Юрий Дворников.

Пока же люди опасаются, что проблема будет повторяться, они продолжат оставаться без воды и будут вынуждены постоянно открывать кран и «сливать свои деньги в раковину».

По словам мужчины, он уже отправил жалобу в управляющую компанию, в прокуратуру и администрацию Центрального района Барнаула, а также в инспекцию по строительному и жилищному надзору и комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края. Пока что ниоткуда ответ ему не пришёл.

Труба на чердаке здания / Фото предоставлено жителями дома на ул. Анатолия, 315

Что говорят в управляющей компании?

В управляющей компании amic.ru ответили, что о доме знают и уже две недели «вся бригада с ним бьётся».

«Две недели мы отправляем туда специалистов, они там всё отогревают. Там всё сделано изначально неправильно, установлена верхняя разводка в том месте, где проводить воду вообще недопустимо. Крыша холодная, чердак не утеплён, а трубы проходят именно по крыше. Сейчас люди поставили счётчики, и всё стало примерзать. Когда не было счётчика, в большие морозы приоткрывались краны, вода потихоньку бежала и не замерзала, а сейчас у всех счётчики, никто не хочет пускать деньги на ветер. Вода ночью застаивается и в -15 она уже замерзает», — объяснили в управляющей компании.

Всего в доме поменяли уже 40 метров труб, рассказали в УК «Трест», и на это потрачены «колоссальные деньги». Претензии жителей по поводу труб в управляющей компании назвали «безграмотными» и отметили, что сменить их нужно было, потому что предыдущие пришли в негодность. Новый трубопровод же сделан по всем нормативам и опасаться жителям нечего, отметили в управляющей компании.

«Если бы там что-то было неправильно, все бы уже увидели последствия. Мы бы не тратили 40 метров трубы, чтобы всё это потом „рвануло“. Любая жилищная комиссия нас бы за это наказала, ещё бы штраф платили. Никто таким заниматься не будет», — рассказали в управляющей компании.

На другую претензию жителей — отсутствие теплоизоляции — в управляющей компании отвечают, что трубы сделаны из полипропилена, а не металла. Если для металла теплоизоляция обязательна, то для полипропилена — нет.

Труба на чердаке здания / Фото предоставлено жителями дома на ул. Анатолия, 315

«Теплоизоляция, конечно, желательна, но нет уверенности, что это даст желаемый результат, потому что когда холодная вода просто стоит в трубе ночью 8-10 часов — она замёрзнет», — отметили в управляющей компании.

В организации пояснили, что холодную воду должны включить в ближайшие дни. Однако проблема у дома серьёзная, говорят в компании, и в сильные морозы трубы, возможно, продолжат замерзать.

Amic.ru пытался связаться с главным инженером УК «Трест», однако он как раз был на вызове в доме на ул. Анатолия, 315.

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