Барнаульцы пожаловались на рабочих, которые прокладывают трубы до двух ночи и мешают спать

В Барнауле жители дома № 137 по улице Микронной пожаловались на рабочих, которые протягивают трубы от Антона Петрова до Советской Армии и мешают всем спать.

По словам горожан, работы длятся уже две недели. Причём в первую заканчивали в 23:00, а в последнюю неделю «это просто ужас, приезжают работать не раньше 11 утра и работают до 2 часов ночи».

«Техника гремит, не выключается, проблесковые маячки на технике работают, трубы тянут тракторами, грохот, как будто война началась. Техника некоторая работает прям под окном. <...> Когда начинают тянуть трубу — это ужас [какой] грохот, не описать. Вибрация в стенах, такое ощущение, что дом сейчас завалится», — рассказали жильцы в паблике «Чёрное и Белое Барнаул».

В итоге из-за шума люди не высыпаются, а дети ходят в школу «как сонные мухи». Заснуть им не помогают даже беруши. И в итоге на сон уходит всего по три-четыре часа.

Горожане задались вопросом: почему нельзя выполнять эти работы с 08:00 до 23:00, а не по ночам. Также они отметили, что звонили в администрацию, но «они сказали: вызывайте полицию, есть закон о тишине, который должен соблюдаться за исключением аварийной ситуации».

«В данном случае это не аварийная ситуация. Полицию вызывали, руками развели и уехали. В прокуратуру вчера написали, ждём ответа. Ну пока прокуратура рассмотрит (рассмотрение до 30 рабочих дней), мы с ума сойдём», — посетовали жильцы.

Ранее житель дома на ул. Деповской, 21, в Новоалтайске, который недавно просверлил дыры в трубе, оставил жильцов без воды и 10 дней не пускал слесарей в квартиру, снова начал топить соседей.