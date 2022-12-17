«Коммунальный кошмар продолжается». Житель Новоалтайска, который просверливал дыры в трубе, снова устроил потоп

Житель дома на ул. Деповской, 21, в Новоалтайске снова начал топить соседей, сообщила журналистка Татьяна Долгова в Telegram-канале в субботу, 17 декабря.

Напомним, недавно мужчина просверлил дыры в трубе и затопил других жильцов, а затем оставил на 10 дней дом без горячей и холодной воды. Рабочих в квартиру он не пускал, угрожая пневматическим оружием. Специалисты управляющей компании смогли попасть к дебоширу 15 декабря только после обращения в суд.

«Коммунальный кошмар в новоалтайской пятиэтажке продолжается! <...> Вчера судебные приставы всё же попали в квартиру молодого парня, который 10 дней не впускал в квартиру слесарей ЖЭУ и из-за которого весь подъезд дома на ул. Деповской, 21, сидел без воды. Аварию в квартире этого неадекватного (по всем признакам) человека мастера устранили. Людям дали воду. Но сегодня из этой же квартиры вновь топит соседей снизу!» — пишет Татьяна Долгова.

Журналистка отмечает, что у жильцов и коммунальщиков только одна версия: собственник опять намеренно повредил трубу. В подъезде, по её данным, живут в основном пенсионеры и инвалиды. «До полиции жильцы дома дозвониться пока не могут, ждут аварийку. У хозяина нехорошей квартиры, по данным городской администрации, есть оружие», — добавила она.