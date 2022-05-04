Жители Павловска пожаловались на груды мусора на кладбище

Жители Павловска рассказали о свалке на местном кладбище. В социальных сетях люди рассказали о серьёзной проблеме с мусором.

Местные жители пожаловались на горы сухой листвы, а также старых цветов и венков, которые долгое время никто не убирает.

При этом сельчане согласны, что в образовании свалки виноваты сами люди.

Жители Павловска обращались в местную администрацию, для того чтобы им помогли в решении проблемы, однако никаких результатов их действия не дали.

Ранее барнаульцы посетовали на заваленную мусором аллею Целинников, идущую от ул. Георгия Исакова до Антона Петрова. С наступлением весны общественное место никто не убирал.