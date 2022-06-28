В пострадавшем от сильного града алтайском селе работают комиссии по оценке ущерба

Комиссии по оценке ущерба начали работать в пострадавшем 27 июня от сильного града селе Назаровка Михайловского района, где из-за стихии побило стёкла и крыши домов. Специалисты уже спланировали работы по ликвидации последствий непогоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным министерства, пострадавших в результате шторма нет.

«Для оказания адресной помощи гражданам, для наведения порядка после прошедшей непогоды в населённый пункт направлены сотрудники 9-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю, спасатели Управления Алтайского края по делам ГОЧС и пожарной безопасности. Помощь в мониторинге обстановки оказывает оперативная группа Главного управления», — говорится в сообщении.

В отдельных районах 27 июня из-за ураганного ветра также были оборваны линии электропередачи. Энергоснабжение уже возобновили.

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Отметим, что серьёзные последствия непогоды также наблюдались и в других населённых пунктах Алтайского края.