Жители Рубцовска пожаловались на «катки» на автобусных остановках
По словам горожан, посадка в общественный транспорт превращается в опасное приключение
15 декабря 2022, 09:21, Илья Звягинцев
Жители Рубцовска пожаловались на то, что автобусные остановки в городе превращаются в «каток». Пост на эту тему опубликовали в сообществе «Инцидент Рубцовск».
Автор поста рассказала, что на остановке «Алтайская» попытка сесть в общественный транспорт является для пассажиров травмоопасным приключением.
По словам горожанки, на её глазах две женщины упали и едва не скатились под колёса троллейбуса.
В комментариях под постом пользователи добавили, что аналогичная ситуация с обледенением актуальна для многих остановочных павильонов в городе.
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