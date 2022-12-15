Жители Рубцовска пожаловались на «катки» на автобусных остановках

Жители Рубцовска пожаловались на то, что автобусные остановки в городе превращаются в «каток». Пост на эту тему опубликовали в сообществе «Инцидент Рубцовск».

Автор поста рассказала, что на остановке «Алтайская» попытка сесть в общественный транспорт является для пассажиров травмоопасным приключением.

По словам горожанки, на её глазах две женщины упали и едва не скатились под колёса троллейбуса.

В комментариях под постом пользователи добавили, что аналогичная ситуация с обледенением актуальна для многих остановочных павильонов в городе.