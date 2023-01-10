Жительница Польши поссорилась с украинкой из-за пельменей

Женщина не выдержала и попросила беженку покинуть дом

10 января 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку и её дочь, которых приняла «по зову сердца», сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Noizz.pl.

Женщина предложила беженке, которую она приютила вместе с дочерью, готовить еду на продажу — пельмени и украинский борщ. Они сфотографировали блюда и опубликовали в соцсети. В итоге получили огромное количество заказов.

«Украинка лепила пельмени, а хозяйка дома развозила. Сначала дела шли хорошо, однако позже гости стали пытаться устанавливать свои порядки», — рассказала полька.

В итоге женщина не выдержала и попросила беженку покинуть дом.