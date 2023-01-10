Жительница Польши поссорилась с украинкой из-за пельменей
Женщина не выдержала и попросила беженку покинуть дом
10 января 2023, 14:45, ИА Амител
Жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку и её дочь, которых приняла «по зову сердца», сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Noizz.pl.
Женщина предложила беженке, которую она приютила вместе с дочерью, готовить еду на продажу — пельмени и украинский борщ. Они сфотографировали блюда и опубликовали в соцсети. В итоге получили огромное количество заказов.
«Украинка лепила пельмени, а хозяйка дома развозила. Сначала дела шли хорошо, однако позже гости стали пытаться устанавливать свои порядки», — рассказала полька.
В итоге женщина не выдержала и попросила беженку покинуть дом.
«Я сказала мужу: если я ещё когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство. Главной проблемой оказались эти несчастные пельмени», — подчеркнула она.
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