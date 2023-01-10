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Жительница Польши поссорилась с украинкой из-за пельменей

Женщина не выдержала и попросила беженку покинуть дом

10 января 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку и её дочь, которых приняла «по зову сердца», сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Noizz.pl.

Женщина предложила беженке, которую она приютила вместе с дочерью, готовить еду на продажу — пельмени и украинский борщ. Они сфотографировали блюда и опубликовали в соцсети. В итоге получили огромное количество заказов.

«Украинка лепила пельмени, а хозяйка дома развозила. Сначала дела шли хорошо, однако позже гости стали пытаться устанавливать свои порядки», — рассказала полька.

В итоге женщина не выдержала и попросила беженку покинуть дом.

«Я сказала мужу: если я ещё когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство. Главной проблемой оказались эти несчастные пельмени», — подчеркнула она.

 

Комментарии 14

  • Не зря же говорят «Двух хозяек на одной кухне не бывает». Нужно огромное терпение с обеих сторон, чтобы в одном доме ужились две семьи с разным укладом и привычками. А это большая редкость.
    10 января, Гость   Ответить
  • хм. хотела и рыбку съесть и на.. сесть.. поделом
    10 января, Гость   Ответить
  • «Двух хозяек на одной кухне не бывает». Не путайте белое с зелёным- хохлушку взяли для работы,а она начала права качать.
    10 января, Гость   Ответить
  • Все...это факт, теперь я понял, что украинцы плохие люди
    10 января, Гость   Ответить
  • "хохлушку взяли для работы,а она начала права качать" --- Гость, видимо, это не было озвучено явно - "взяли для работы". Когда берут для работы, заключают Трудовой договор, оговаривают обязанности обеих сторон - кто чем конкретно занимается, кто какой процент от прибыли получает и т.д. Было бы так - не было бы никаких недопониманий.
    10 января, Гость   Ответить
  • "что украинцы плохие люди" --- Гость, да, а еще все свекрови - плохие люди, т.к. мало кто из невесток может с ними ужиться =)
    10 января, Гость   Ответить
  • чтобы в одном доме ужились две семьи с разным укладом и привычками." У квартиранта не спрашивают его привычки и уклад-или живёшь по правилам хозяина страны,или пошли вон!
    10 января, Гость   Ответить
  • И украинцы хорошие и новость хорошая
    10 января, Гость   Ответить
  • все свекрови - плохие люди---- я со своей прекрасно уживаюсь 6 месяцев в году вот уже 20 лет
    10 января, Гость   Ответить
  • "я со своей прекрасно уживаюсь" ---- Гость, мне тоже со свекровью повезло, она душевная, добрая женщина. Но далеко не все такие.
    10 января, Гость   Ответить
  • позже гости стали пытаться устанавливать свои порядки === Тема не раскрыта. Какие конкретно свои порядки?
    10 января, Гость   Ответить
  • Какие конкретно свои порядки? Теперь хозяева лепят и продают - все деньги гостям.
    10 января, Гость   Ответить
  • Фигассе, в Польше пельмени не продают в магазинах?
    10 января, Гость   Ответить
  • Этим и отличаются Русские от Хохлов! в хохлах европейские Униаты давно уже посеяли Буржуазное семя
    10 января, Гость   Ответить
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