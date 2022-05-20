Жительница Волчихинского района рассказала о нечеловеческих условиях в местной больнице

Жительница Волчихинского района в социальных сетях рассказала о плохих условиях содержания пациентов в местной больнице. Её слова передаёт сообщество «В курсе 22».

В опубликованном ролике видно, что в палате, где разместили женщину, местами потрескалась или совсем отвалилась краска. В одной из стен прорастают растения и бегают клопы. Некоторые места покрыты плесенью.

Женщина добавила, что привезла с собой раскладушку, потому что спать на местных кроватях невозможно.

Палату, в которой разместили пациентку, назвали одной из лучших. Здесь стабильно проходит уборка, но это никак не спасает ситуацию.

«Нечеловеческие условия не то чтобы для взрослых, для детей тем более. Просто слов нет», — посетовала сельчанка.

Ранее жители райцентра Мамонтовского района пожаловались на грязную водопроводную воду. Фильтры и вещи в стиральных машинах от неё чернеют.