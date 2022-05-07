Выжили только лисы. Жительница Заринска рассказала о страшных последствиях природного пожара

Жительница Заринска в социальных сетях рассказала о том, к чему приводят лесные пожары. Ее рассказ опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

«Сегодня прошла по окрестностям Заринска — зрелище удручающее. Сгоревшая трава, кустарники, деревья», — написала автор сообщения.

Местная жительница отметила, что она очень любит животных и была рада встретить на обожженном пустыре семейство лис.

«Вот только что пережила эта лисья семья — страшно представить... Пережила, а сколько живности погибло», — отметила горожанка.

Автор сообщения, заканчивая свой рассказ, призвала людей помнить о том, что рядом с ними живут животные, которые страдают от человеческой халатности.

Ранее сообщалось, что из-за природного пожара в Алтайском крае почти полностью сгорело село. Оно и так было почти брошено, но теперь люди уверены, что селение совсем перестанет существовать.