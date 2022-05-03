В Алтайском крае из-за природного пожара почти полностью сгорело село

Село Песчаное в Смоленском районе почти полностью сгорело из-за природного пожара. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Бийск».

«Горело в Смоленском районе с. Песчаное. Сгорело много домов, трава, поля, лесополосы», — написал автор сообщения.

В комментариях пользователи рассказали о том, что посёлок был почти заброшенным, а улицы его давно поросли бурьяном. Комментаторы предположили, что рано или поздно пожар должен был произойти.

По словам местных жителей, огонь разрушил 11 домов, и теперь посёлок совсем перестанет существовать.

Ранее сообщалось, что рядом с Новым мостом у Барнаула загорелась сухая трава. Дым от природного пожара был виден во многих частях города, а неподалёку от моста чувствовался сильный запах гари.