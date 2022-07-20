Звезда «Мама, не горюй» покормила рабочих на Пикете и показала, что ест сама на Алтае

18 июля, за день до открытия Шукшинских дней Олеся Судзиловская приехала из Горного Алтая на малую родину Василия Шукшина в Сростки, где поделилась едой с рабочими, убирающими мусор на горе Пикет, там вскоре пройдёт финальное шоу фестиваля.

На Пикет Судзиловская со своими близкими взяли перекус, чтобы пообедать «с красивейшим видом на реку прямо там же на горе у памятника» Шукшину.

Фото: телеграм-канал Олеси Судзиловской

Там она застала рабочих, которые готовят сцену для гостей фестиваля, а также убирают разбросанный вокруг туристами мусор — пластик и стекло. Олеся Ильинична решила поделиться с рабочими обедом.

«Ребята же нас поблагодарили за угощение, за чистоту, оставленную нами после себя. Сказали, что им еще до вечера собирать брошенные бутылки и пакеты...», — написала звезда в телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Олеси Судзиловской

А вот чем обедала, завтракала и ужинала Олеся Судзиловская во время путешествия по Алтаю, она щедро делилась со своими подписчиками в мессенджере. Обычно фотографирование еды популярно у пользователей Instagram и называется фудстаграмминг. Но так как теперь многие поменяли эту соцсеть на телеграм, то, возможно, в алтайских горах Олеся Судзиловская стала одной из основательниц фудстелеграминга (или импортозаметстительно — едотележни?).

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А до того, как приехать в Сростки, Судзиловская повстречала в Белокурихе перевозимого в специальном автоприцепе благородного оленя. Актриса удивилась, что посреди улицы можно увидеть марала, назвала его сладким и не преминула его снять:

Фото: телеграм-канал Олеси Судзиловской