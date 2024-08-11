Общие потери ВСУ на курском направлении составили до 1 350 военных

Уничтожены 29 танков и 23 бронетранспортера

11 августа 2024, 19:22, ИА Амител

Российский солдат/ Фото: Минобороны РФ

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала атаки на Курскую область на этом направлении составили до 1 350 военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Уничтожены 29 украинских танка и 23 бронетранспортера. Среди пораженной техники также есть 20 авто, 3 ЗРК "Бук М1", 3 пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 комплекса Patriot, пусковую установку РСЗО "Град" и 10 орудий полевой артиллерии.

Напомним, что на территории Курской области с 6 августа продолжаются бои с подразделениями украинской армии, которые пытаются прорваться на территорию России. Ранее издание Asia Times написала, что стратегия и тактика операции ВСУ прорабатывались совместно с представителями НАТО.