"Обстановка напряженная". Фото с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле

На месте работают оперативные службы

01 августа 2024, 15:31, ИА Амител

Взрыв в доме в Нижнем Тагиле / Фото: "Короче, Тагил", "Инцидент Нижний Тагил", "[ТТ] Нижний Тагил"

В Нижнем Тагиле во дворе дома на Сибирской, где в результате взрыва газа рухнул подъезд жилого пятиэтажного дома, собралось очень много людей. Об этом сообщает Telegram-канал "Короче, Тагил".

"Обстановка напряженная, все переживают за тех, кого достали из-под завалов. Минздрав пока официально не прокомментировал их состояние. На месте работают оперативные службы", – говорится в сообщении.

На данный момент, как сообщили в оперативных службах, в Нижнем Тагиле введен режим ЧС. На место выехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По последним данным, два человека могут еще оставаться под завалами.