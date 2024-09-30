НОВОСТИПроисшествия

Обвиняемого в покушении на Прилепина приговорили к пожизненному лишению свободы

Также Пермяков выплатит штраф в размере 700 тысяч рублей

30 сентября 2024, 18:46, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com
Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает РИА Новости.

Первые пять лет Пермяков проведет в тюрьме, а следующие – в колонии особого режима. Также суд назначил мужчине штраф в размере 700 тысяч рублей.

Гособвинение запрашивало Пермякову пожизненное лишение свободы. По словам представителя, первые десять лет подсудимому стоит провести в тюрьме. Защита просила не назначать ему пожизненное лишение свободы, ссылаясь на признание вины, раскаяние и сотрудничество со следствием.

Напомним, что покушение на Прилепина произошло 6 мая 2023 года в Нижегородской области. Он ехал вместе со своим водителем, 27-летним Александром Шубиным. Взрывное устройство находилось на пути следования авто. Машину разорвало надвое и перевернуло. На месте взрыва образовалась гигантская воронка. Писатель выжил, водитель погиб.

Происшествия

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

19:35:26 30-09-2024

Необоснованно суровый приговор. Кто такой Прилепин и почему он такой значимый? Я вот про него в первый раз слышу. Почему у него был водитель? Он что важный политический деятель или руководитель большого предприятия? Если бы это был автобус с рабочими и погиб один человек, а остальные получили бы тяжелые ранения максимум бы назначили наказание 15 лет лишения свободы. Или у нас все не равны? Думаю вышестоящая инстанция изменит приговор.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:32:50 30-09-2024

Гость (19:35:26 30-09-2024) Необоснованно суровый приговор. Кто такой Прилепин и почему ... Бандеровцам думать противопоказано. Заело, что вашего "собрата" законопатили на пожизненное? И про Прилепина ты все знаешь, кто он такой. Отмазываешь террориста своего? Ну-ну...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кулау - прокаженный

10:22:44 01-10-2024

Гость (23:32:50 30-09-2024) Бандеровцам думать противопоказано. Заело, что вашего "собра... Не помогло признание вины, раскаяние и сотрудничество со следствием.
Это говорит о том что белым нельзя верить

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:16:52 02-10-2024

Гость (23:32:50 30-09-2024) Бандеровцам думать противопоказано. Заело, что вашего "собра... А у Вас наверно дети на самокатах ездят по Ленинскому? И Вы всей семьей дорогу в неположенном месте переходите или на красный сигнал светофора. С предприятия что плохо лежит тоже тянете? Честно не получается жить так ведь?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:10 01-10-2024

Гость (19:35:26 30-09-2024) Необоснованно суровый приговор. Кто такой Прилепин и почему ... столько слов, а анализа ни на грамм. Пермяков тоже так думал (если думал вообще).

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:46:51 30-09-2024

Справедливое решение!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:23 01-10-2024

Какой срок дадут террористам из Крокуса, учитывая сколько людей погибло. Или опять на тормозах спустят, учитывая, что родственники одного из террористов приехали в РФ пенсию оформлять, ни разу здесь не работая и не постеснялись ни разу.

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей

Умер пермский кот Крошик
14 часов назад  2

Все новости

Новости партнеров