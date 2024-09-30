Обвиняемого в покушении на Прилепина приговорили к пожизненному лишению свободы
Также Пермяков выплатит штраф в размере 700 тысяч рублей
30 сентября 2024, 18:46, ИА Амител
Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает РИА Новости.
Первые пять лет Пермяков проведет в тюрьме, а следующие – в колонии особого режима. Также суд назначил мужчине штраф в размере 700 тысяч рублей.
Гособвинение запрашивало Пермякову пожизненное лишение свободы. По словам представителя, первые десять лет подсудимому стоит провести в тюрьме. Защита просила не назначать ему пожизненное лишение свободы, ссылаясь на признание вины, раскаяние и сотрудничество со следствием.
Напомним, что покушение на Прилепина произошло 6 мая 2023 года в Нижегородской области. Он ехал вместе со своим водителем, 27-летним Александром Шубиным. Взрывное устройство находилось на пути следования авто. Машину разорвало надвое и перевернуло. На месте взрыва образовалась гигантская воронка. Писатель выжил, водитель погиб.
19:35:26 30-09-2024
Необоснованно суровый приговор. Кто такой Прилепин и почему он такой значимый? Я вот про него в первый раз слышу. Почему у него был водитель? Он что важный политический деятель или руководитель большого предприятия? Если бы это был автобус с рабочими и погиб один человек, а остальные получили бы тяжелые ранения максимум бы назначили наказание 15 лет лишения свободы. Или у нас все не равны? Думаю вышестоящая инстанция изменит приговор.
23:32:50 30-09-2024
Гость (19:35:26 30-09-2024) Необоснованно суровый приговор. Кто такой Прилепин и почему ... Бандеровцам думать противопоказано. Заело, что вашего "собрата" законопатили на пожизненное? И про Прилепина ты все знаешь, кто он такой. Отмазываешь террориста своего? Ну-ну...
10:22:44 01-10-2024
Гость (23:32:50 30-09-2024) Бандеровцам думать противопоказано. Заело, что вашего "собра... Не помогло признание вины, раскаяние и сотрудничество со следствием.
Это говорит о том что белым нельзя верить
00:16:52 02-10-2024
Гость (23:32:50 30-09-2024) Бандеровцам думать противопоказано. Заело, что вашего "собра... А у Вас наверно дети на самокатах ездят по Ленинскому? И Вы всей семьей дорогу в неположенном месте переходите или на красный сигнал светофора. С предприятия что плохо лежит тоже тянете? Честно не получается жить так ведь?
11:14:10 01-10-2024
Гость (19:35:26 30-09-2024) Необоснованно суровый приговор. Кто такой Прилепин и почему ... столько слов, а анализа ни на грамм. Пермяков тоже так думал (если думал вообще).
20:46:51 30-09-2024
Справедливое решение!
10:11:23 01-10-2024
Какой срок дадут террористам из Крокуса, учитывая сколько людей погибло. Или опять на тормозах спустят, учитывая, что родственники одного из террористов приехали в РФ пенсию оформлять, ни разу здесь не работая и не постеснялись ни разу.