Обвиняемого в покушении на Прилепина приговорили к пожизненному лишению свободы

Также Пермяков выплатит штраф в размере 700 тысяч рублей

30 сентября 2024, 18:46, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает РИА Новости.

Первые пять лет Пермяков проведет в тюрьме, а следующие – в колонии особого режима. Также суд назначил мужчине штраф в размере 700 тысяч рублей.

Гособвинение запрашивало Пермякову пожизненное лишение свободы. По словам представителя, первые десять лет подсудимому стоит провести в тюрьме. Защита просила не назначать ему пожизненное лишение свободы, ссылаясь на признание вины, раскаяние и сотрудничество со следствием.

Напомним, что покушение на Прилепина произошло 6 мая 2023 года в Нижегородской области. Он ехал вместе со своим водителем, 27-летним Александром Шубиным. Взрывное устройство находилось на пути следования авто. Машину разорвало надвое и перевернуло. На месте взрыва образовалась гигантская воронка. Писатель выжил, водитель погиб.