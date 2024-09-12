Обвиняемый в покушении на Прилепина признал вину

Александра Пермякова осудят по статьям о теракте, незаконном обороте взрывчатки, обучении для террористической деятельности и подделке документов

12 сентября 2024, 17:08, ИА Амител

Здание Следкома России / Фото: lenobl.sledcom.ru

Обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков признал свою вину. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Мужчина прошел диверсионную подготовку на Украине, после чего прибыл в РФ. Экспертизы подтвердили причастность Пермякова к преступлению. После покушения он должен был покинуть Россию по поддельным казахстанским документам, однако его успели задержать. Его подельника объявили в розыск.

Пермякова осудят по статьям о теракте, незаконном обороте взрывчатки, обучении для террористической деятельности и подделке документов.

Напомним, что покушение на Прилепина произошло 6 мая 2023 года в Нижегородской области. Он ехал вместе со своим водителем, 27-летним Александром Шубиным. Взрывное устройство находилось на пути следования авто. Машину разорвало надвое и перевернуло. На месте взрыва образовалась гигантская воронка. Писатель выжил, водитель погиб.