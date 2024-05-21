Обвиняемый в мошенничестве на 8 млрд рублей отпросился к врачу и пошел в ресторан

Сейчас выясняется, как бизнесмен использовал время, предоставленное на врачей в другие дни

21 мая 2024, 13:30, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Домашний арест бизнесмена Романа Бабояна, подозреваемого в мошенничестве на 8 млрд рублей, просят заменить на заключение под стражу, пишет "Коммерсант".

Подсудимому были разрешены посещения врачей. Время визитов и отсутствие дома с помощью электронного браслета регистрировалось с точностью до минуты.

"Оказалось, что когда у обвиняемого был намечен визит к очередному врачу, он находился в другом месте – в ресторане русской национальной кухни "Матрешка", что подтвердила изъятая там видеозапись", – отмечает издание.

Сейчас выясняется, как бизнесмен использовал время, предоставленное на врачей в другие дни.

По версии следствия, в 2017 году Бабоян занял у знакомого небольшую сумму на короткий срок, а потом допечатал на втором листе договора текст о займе еще на 150 млн рублей, который предусматривал 5% неустойки за каждый день просрочки. С этим документом он в 2019 году пришел в полицию, где написал на своего бывшего партнера заявление о хищении денег, попытавшись через суд взыскать с него "неустойку" почти на 8 млрд рублей.