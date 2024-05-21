Обвиняемый в мошенничестве на 8 млрд рублей отпросился к врачу и пошел в ресторан
Сейчас выясняется, как бизнесмен использовал время, предоставленное на врачей в другие дни
21 мая 2024, 13:30, ИА Амител
Домашний арест бизнесмена Романа Бабояна, подозреваемого в мошенничестве на 8 млрд рублей, просят заменить на заключение под стражу, пишет "Коммерсант".
Подсудимому были разрешены посещения врачей. Время визитов и отсутствие дома с помощью электронного браслета регистрировалось с точностью до минуты.
"Оказалось, что когда у обвиняемого был намечен визит к очередному врачу, он находился в другом месте – в ресторане русской национальной кухни "Матрешка", что подтвердила изъятая там видеозапись", – отмечает издание.
Сейчас выясняется, как бизнесмен использовал время, предоставленное на врачей в другие дни.
По версии следствия, в 2017 году Бабоян занял у знакомого небольшую сумму на короткий срок, а потом допечатал на втором листе договора текст о займе еще на 150 млн рублей, который предусматривал 5% неустойки за каждый день просрочки. С этим документом он в 2019 году пришел в полицию, где написал на своего бывшего партнера заявление о хищении денег, попытавшись через суд взыскать с него "неустойку" почти на 8 млрд рублей.
17:41:40 21-05-2024
Напомнил Литвина когда его менты на 5 суток отвозили, перед отъездом Миша попросился в ресторан.
12:44:00 22-05-2024
восемь лярдов должен и живой! вот время то настало а!